Dopo l’addio di Robert Downey Jr e Chris Evans al Marvel Cinematic Universe, i rimanenti membri dei Vendicatori unitisi in Avengers (2012) sono sempre meno. Natasha Romanoff si è sacrificata in Avengers: Endgame, Bruce Banner sembra essere poco coinvolto dall’attuale status del franchise e Clint Burton pare avere lasciato l’arco alla sua pupilla Kate Bishop al termine di Hawkeye. Ad esser ancora in piena attività sembra esser rimasto solo Thor, il dio del tuono che abbiamo rivisito recentemente in azione in Thor: Love and Thunder. Tuttavia, sembra che anche l’interprete dell’asagardiano, Chris Hemsworth, sia pronto a lasciare il Marvel Cinematic Universe.

Il Thor del grande schermo, Chris Hemsworth, sarebbe pronto a lasciare il Marvel Cinematic Universe

Nonostante al termine di Thor: Love and Thunder abbiamo visto il dio del tuono in una nuova veste, sembra che l’attore sia intenzionato a lasciare Mjolnir per dedicarsi ad altri progetti, il che renderebbe Thor 4, film già ventilato anche dal regista Taika Waititi, come l’ultimo progetto di Chris Hemsworth all’interno del Marvel Cinematic Universe.

effetti visivi Thor: Love and Thunder

A sostenere questa teoria, è una recente intervista rilasciata dall’attore a Vanity Fair, in cui si parla di come Thor potrebbe esser pronto a vivere un’ultima avventura prima di incontrare un’eroica fine:

Ho come la sensazione che probabilmente dovremmo chiudere questo capitolo, dovessi interpretare nuovamente il personaggio. Sento che dovrebbe essere il finale, ma è una sensazione che non è basata si qualcosa che mi sia stato detto. Abbiamo la nascita dell’eroe, il viaggio dell’eroe, e infine la morte dell’eroe, e mi sto chiedendo se sono arrivato a quel punto. Chi lo sa?

Non per forza questo pensiero di Hemsworth deve concretizzarsi con la morte di Thor. I prossimi piani del Marvel Cinematic Universe consentono di vedere in azione il dio asgardiano all’interno di film corali, come Avengers: Kang Dinasty e Secret Wars, ma si potrebbe anche creare un senso di legacy del personaggio, magari coinvolgendo nuovamente Natalie Portman come Jane Foster, alias la Potente Thor.

