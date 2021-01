Chris Pratt sarà nel cast di Thor: Love and Thunder

I fan della Marvel sono ansiosi di saperne di più sul futuro degli eroi più potenti della Terra e dei Guardiani della Galassia dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Scopriremo finalmente cosa è successo a entrambe le squadre quando Thor: Love and Thunder sarà presentato in anteprima nel 2022.

Alcune fonti indicavano che Chris Pratt avrebbe ripreso il ruolo di Peter Quill – Star Lord nel prossimo film di Thor, oggi arriva la conferma da parte dello stesso attore, uno dei più amati di tutto il Marvel Cinematic Universe. La conferma ufficiale è arrivata durante un live streaming di beneficenza per Feed Thy Neighbor, dove Pratt ha chiamato l’attore di Spider-Man, Tom Holland, per discutere dei progetti futuri. Pratt ha poi rivelato che volerà in Australia la prossima settimana per iniziare le riprese di Thor: Love and Thunder con il regista Taika Waititi e i protagonisti Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson e Christian Bale.

Molto simpatico è il siparietto messo in scena dai due amati attori: “Hai appena detto che sarai in Thor?” Holland ha chiesto. “Sì,” rispose Pratt. “Non dovrei dirlo?” Holland ha aggiunto: “È così folle, mi sento come se nessuno lo sapesse”. “No, lo sapevano. Penso che lo sapessero.”

Gli Studi Marvel, ultimamente, stanno abbracciando questo tipo di team-up negli ultimi anni. Lo abbiamo già visto in film come Spider-Man: Homecoming, Captain America: Civil War e Thor: Ragnarok, dove personaggi presi da film diversi del Marvel Cinematic Universe hanno storie in comune, a prescindere dalla loro appartenenza al team degli Avengers..Anche se non è chiaro se Pratt sia l’unico membro del cast dei Guardiani in Thor: Love and Thunder, non saremmo sorpresi di vedere Karen Gillan o Dave Bautista diventare parte attiva del cast del film.

C’è anche la possibilità di vedere Rocket o Groot, con Bradley Cooper e Vin Diesel che potrebbero prestare la loro voce al progetto. Il ritorno di Zoe Saldana nei panni di Gamora verrebbe probabilmente tenuto per il terzo capitolo di Guardiani della Galassia. Lo stesso Hemsworth, che veste i panni del Dio del Tuono, in precedenza aveva anticipato alcuni importanti cambiamenti in arrivo nel Marvel Cinematic Universe durante un’intervista con Swisse Vitamins and Supplements. “Siamo molto entusiasti di provare a fare qualcosa di diverso, sai, negli ultimi tre film abbiamo certamente spinto i limiti e creato versioni diverse del personaggio e ora le persone si aspettano alcuni cambiamenti drammatici“, ha detto Hemsworth. “Quindi, abbiamo il nostro bel da fare in questo senso”.

Vi ricordiamo che Thor: Love and Thunder è attualmente programmato per la prima volta nelle sale il 6 maggio 2022.