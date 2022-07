Dal celebre franchise de La Famiglia Addams al mondo DC il passo è breve. Christina Ricci, nota ai più per il ruolo della giovane ribelle Mercoledì, doppierà Harley Quinn in un podcast dal titolo Harley Quinn and The Joker: Sound Mind, che racconterà la trasformazione della dottoressa Harleen Quinzel nella celebre criminale di Gotham.

Christina Ricci doppierà Harley Quinn

La storia avrà inizio nell’Arkham Asylum e ovviamente esplorerà anche il controverso rapporto tra la dottoressa e il paziente J, che si rivelerà essere la nemesi numero uno di Batman. La scelta di aiutare Joker lasciandosi ammaliare dalle sue pretese, sarà decisiva per il percorso intrapreso dall’ex dottoressa. Nel cast vocale troviamo anche Billy Magnussen nei panni di Joker, e Justin Hartley in quelli del cavaliere oscuro.

Harley Quinn and The Joker: Sound Mind, scritto da Eli Horowitz, è disponibile per l’ascolto su Spotify. Sempre sulla piattaforma di streaming trovate Batman – Un’autopsia, la nuova audio serie originale nata dalla collaborazione tra Spotify, Warner Bros. e DC Comics.

La storia è scritta e ideata da David S. Goyer, sceneggiatore della trilogia di Christopher Nolan dedicata al Cavaliere Oscuro, e parla di un Bruce Wayne leggermente diverso da come lo conosciamo: per la prima volta, infatti, lo sentiamo nei panni di un patologo forense che lavora al Gotham City Hospital, intento ad esaminare le vittime del Mietitore, uno spietato serial killer. Nella versione italiana è nuovamente Claudio Santamaria a doppiare Batman, come fatto nei film e in LEGO Batman.

Tornando a Chrstina Ricci, invece, la nota attrice farà parte del cast di Mercoledì, serie Netflix scritta e diretta da Tim Burton. Un possibile ingresso nel cast di Christina Ricci era stato chiesto a gran voce dai fan sin dall’annuncio della serie, ma il suo ruolo rimane ancora ignoto.