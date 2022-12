Non solo il film animato che sancisse il capitolo finale del franchise (qui gli ultimissimi aggiornamenti), City Hunter, il capolavoro manga degli anni ’80 scritto e disegnato da Tsukasa Hojo, avrà diritto anche ad un adattamento film live-action.

City Hunter diventa un film live action per Netflix

Il progetto, tra l’altro il primo realizzato con attori giapponesi e da professionisti giapponesi, uscirà nel 2024 in tutto il mondo per Netflix.

Ryohei Suzuki (HK/Hentai Kamen, Tokyo Tribe, Tokyo MER) interpreta il protagonista del manga Ryo Saeba (immagine di seguito) e Yuichi Sato (Kirasagi) dirige il progetto.

Ryohei Suzuki nei panni del protagonista del manga, Ryo Saeba, per il live-action di City Hunter.

Come anticipato, si tratta del primo film live-action girato tra le strade di Tokyo dal momento che i precedenti sono stati realizzati in quel di Hong Kong, Corea del Sud e in Francia. Sebbene l’atmosfera del manga rievochi gli anni ’80, contemporanea all’autore fra l’altro, il film in questione sarà riproposto in chiave moderna, in altre parole nei giorni attuali. Tuttavia, Saeba indosserà il classico lungo cappotto proposto del manga e non la giacca tipica, invece, dell’adattamento anime.

In merito al resto dello staff, Tatsuhiro Mishima (live-action di Yu Yu Hakusho) scrive la sceneggiatura e Yoshihide Otomo (INU-OH, Lupin Zero, live-action di Orange) compone le musiche. Shinichi Takahashi è il produttore esecutivo e Keisuke Sanpei e Kosuke Oshida si occupano della produzione per Netflix in collaborazione con HoriPro e Office Shirous.

Ricordiamo che la serie manga è attualmente in corso di pubblicazione in Italia con una nuova edizione da 12 volumi intitolata City Hunter XYZ. Potete recuperare qui la recensione del primo volume e, su nostro consiglio, acquistarla su Amazon se non aveste ancora provato il cult.

A proposito di City Hunter

L’anime di City Hunter è stato prodotto dalla Sunrise per un totale 4 stagioni. Le prime due serie, composte da un totale di 114 episodi, furono acquistate da Mediaset e doppiate in italiano a cura della Merak Film a Milano. Successivamente sono state trasmesse su MTV dal 4 ottobre 2004, su Man-Ga dal 2011 e su Italia 2, per la prima volta in versione rimasterizzata, dal 14 settembre 2020.

Inseguito le serie anime sono state pubblicate prima da Dynamic Italia (a partire dall’inedito City Hunter 3) e poi Dynit; i film animati, special e OVA invece sono stati pubblicati da Yamato Video. Il film del 2019 intitolato Shinjuku Private Eyes è invece edito da Dynit.

Per quanto riguarda il manga originale è stato pubblicato nel nostro Paese prima dalla Star Comics e poi da Planet Manga che ne ha curato l’ultima edizione, City Hunter XYZ, che raccoglie in 12 volumi l’edizione storica da 39 (35 nella versione giapponese). Hojo ha anche serializzato lo spin-off Angel Heart e mentre l’allora esordiente Nishiki Sokura ha creato City Hunter Rebirth.

