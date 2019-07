City on a hill, la nuova serie TV in arrivo su Sky Atlantic

City on a hill, la serie TV ideata da Ben Affleck e prodotta da Matt Damon, arriverà su Sky Atlantic a partire dal 3 settembre prossimo.

City on a hill, la serie TV ideata da Ben Affleck e prodotta da Matt Damon, arriverà su Sky Atlantic a partire dal 3 settembre prossimo. La nuova serie, che andrà in onda ogni martedì alle ore 21:15, avrà nel cast attori di grande spicco. Infatti in City on a hill vedremo il vincitore di un Golden Globe e candidato agli Emmy Awards, Kevin Bacon insieme a Aldis Hodge.

La serie targata Showtime è ambientata negli anni ’90, nella città di Boston la quale deve fare i conti, quotidianamente, con la criminalità, razzismo e corruzione. Però è in arrivo un cambiamento radicale, il Boston Miracle, in grado di porre fine al degrado in cui versa la città. Tutto ha inizio quando il vice-procuratore distrettuale Decourcy Ward, interpretato da Aldis Hodge, proveniente da Brooklyn ha intenzione di cambiare la brutta situazione in cui si trova Boston.

Decourcy Ward è consapevole che l’obbiettivo è veramente difficile da raggiungere, poiché ormai anche la legge è stata corrotta. Purtroppo per riuscire a risolvere il grave problema in cui versa la città è costretto ad allearsi con Jackie Rohr, interpretato da Kevin Bacon, agente dell’FBI, ovviamente anch’egli corrotto. In ogni caso Decourcy Ward riuscirà a mettere in atto una vera e propria rivoluzione per le strade della capitale del Massachusetts.

Oltre ai due attori prima citati, del cast faranno parte anche Jonathan Tucker, Jill Hennessy, Lauren E. Banks, Kevin Chapman, Sarah Shahi, Mark O’Brien e Amanda Clayton. In attesa di vedere la nuova serie TV, ecco di seguito il trailer ufficiale di City on a hill:

Cosa ne pensate della trama della prossima serie TV ideata da Ben Affleck e prodotta da Matt Damon?