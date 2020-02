Cluedo: James Bobin sarà il regista del reboot con Ryan Reynolds

È appena stata svelata da Variety un’entusiasmante novità per chi è in trepida attesa della realizzazione cinematografica di Cluedo: James Bobin, il regista de I Muppet, Alice attraverso lo Specchio e Dora e La Città Perduta, è attualmente in trattative per dirigere il film che vedrà per protagonista e produttore Ryan Raynolds.

In prima battuta, quando il progetto era in mano alla Universal, la direzione del film era stata proposta prima a Gore Verbinski (The Ring, Pirati dei Caraibi) e dopo all’attore di Arrested Development Jason Bateman, costretto però subito a rinunciarvi a causa degli impegni sul set di Ozark.

Accanto al nome di James Bobin, sono stati nuovamente confermati alla scrittura dello script Rhett Reese e Paul Wernick, che avevano già lavorato con Reynolds al fortunatissimo Deadpool.

L’ispirazione di partenza è il rinomato gioco da tavolo Cluedo in cui bisogna individuare assassino, luogo e arma del delitto all’interno di una antica mangione, ideato da Anthony Pratt per la britannica Waddington Games nel 1948 e in seguito distribuito dalla Hasbro.

Nel corso degli anni anni sono state prodotte diverse versioni del board game, anche in forma di videogame, di una miniserie per ragazzi nel 2010 e soprattutto di un film nel 1985 chiamato Signori, il delitto è servito del regista britannico Jonathan Lynn e scritto con lo zampino di John Landis.

Il prossimo Cluedo sarà di fatto un remake della parodia filmica del 1985 che però, all’epoca, nonostante la presenza di formidabili attori come Christopher Lloyd (Ritorno al futuro) e Tim Curry (It) e l’ingegnoso tentativo all’uscita di girare diversi finali alternativi trasmessi ognuno in sale differenti, era stato un flop al botteghino, divenendo solo successivamente un piccolo cult fra incalliti cinefili.

La speranza è che questa prossima pellicola, prodotta dalla Maximum Effort di Reynolds e dalla Allspark Pictures (la divisione cinematografica della Hasbro), oltre che dai 20th Century Studios, riesca a bissare il successo anche di Cena con delitto – Knives Out, il fortunato film di Rian Johnson del 2019 anch’esso ispirato ai sanguinari scenari di Cluedo.