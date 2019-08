CMON e CD Project Red realizzeranno un nuovo gioco in scatola di Cyberpunk 2077

CMON e CD Project Red hanno annunciato Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game, un nuovo gioco in scatola ambientato nell'universo di Cyberpunk.

Avevamo dedicato una news alle novità di CMON per questo Gen Con 2019 (leggi qui), tuttavia l’editore ha approfittato dell’importante kermesse per annunciare Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game, un nuovo gioco in scatola realizzato in collaborazione con CD Project Red.

Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game sarà un card game che permetterà ai giocatori di avventurarsi per le strade malfamate di Night City, abitate da spietate gang in lotta costante con le corporazioni per il potere, il denaro e il controllo della megalopoli.

In questo nuovo card game ambientato nell’universo dell’omonimo videogioco – già adattamento del titolo di punta di casa R. Talsorian – bisognerà interpretare un Fixer, una sorta di venditore di informazioni, con il compito di assoldare dei cyberpunk per portare a termine alcune missioni.

Non sarà sempre possibile portare a termine perfettamente le missioni, infatti il gioco prevederà una forte componente decisionale in cui bisognerà trovare il miglior compromesso tra l’obiettivo della missione e ciò che si potrà ottenere, stante le risorse in vostro possesso.

Il gioco ruoterà attorno ad una nuova meccanica di drafting – ossia legata al pescare delle carte dal mazzo di gioco – e ad una speciale plancia di gioco, che servirà per stabilire quali carte utilizzare e quali scartare.

Con il passare delle missioni i giocatori saranno in grado di aumentare la loro credibilità e potranno così sopravvivere a missioni sempre più pericolose e sul filo del rasoio.

Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game sarà sviluppato da Eric M. Lang, game designer già al lavoro con CMON per il gioco da tavolo di Bloodborne, e rappresenterà la prima di molte collaborazioni tra CD Project Red e CMON.

Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game sarà distribuito nel 2020. Non si hanno date precise riguardo l’uscita di questo titolo, ma sappiamo che il videogioco di CD Project Red uscirà il 16 aprile 2020, possiamo quindi presumere che questo card game potrebbe vedere la luce attorno a quella data.