Cobra Kai: il ritorno di Terry Silver nel teaser della quarta stagione

La quarta stagione di Cobra Kai, pluripremiata serie spin-off di Karate Kid, si preannuncia scoppiettante. Dal primo teaser pubblicato su Netflix si evince come i fan potranno assistere al ritorno del cinico Terry Silver, fondatore dello storico dojo e interpretato nel franchise cinematografico da Thomas Ian Griffith.

Nel video possiamo vederlo di spalle mentre in sottofondo risuonano alcune delle sue celebri frasi pronunciate nei film. Ancora una volta, dunque, la serie punta fortemente sul fattore nostalgia. Al momento non è stata fornita una precisa finestra di lancio, ma i nuovi episodi dovrebbero arrivare sulla piattaforma entro la fine dell’anno.

Gli sceneggiatori di Cobra Kai si sono detti entusiasti del ritorno di Thomas, spiegando come questo momento fosse stato orchestrato sin dall’inizio. Staremo a vedere come il tutto impatterà sull’arco narrativo dei protagonisti. Per chi non lo ricordasse, Terry si presentò come alleato di Daniel nel terzo film di Karate Kid, impartendogli consigli sullo stile di combattimento, per poi voltargli le spalle e rivelare la sua vera natura.

Cobra Kai 4, il grande ritorno di Terry Silver

La serie, arrivata nel 2018 su YouTube Red, ha conquistato in poco tempo il cuore dei fan approdando poi su Netflix e diventando uno degli show più visti della piattaforma. Ambientata decenni dopo gli avvenimenti del film vede Ralph Maccio e William Zabka nuovamente nei panni di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence.

Dopo quanto successo nel finale della terza stagione, i due si troveranno per la prima volta a unire le forze contro un nemico comune. Il personaggio di Terry Silver ha avuto anche una backstory all’interno della serie: viene infatti spiegato come sia stato un prigioniero di guerra in Vietnam assieme a John Kreese, interpretato da Martin Kove.

