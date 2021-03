Arriva la linea d’abbigliamento dedicata a Cobra Kai!

Se siete ancora alla ricerca di alcune idee regalo da fare in occasione dell’imminente festa del papà, vi segnaliamo l’ultima collezione d’abbigliamento esclusiva di Zavvi riguardo la serie Cobra Kai. La collezione infatti si ispira alla serie nata come spin off/sequel del primo film della saga di Karate Kid, ed include tantissimi articoli realizzati su licenza che faranno la gioia dei nostalgici degli anni ’90 e per i fan della serie in attesa della prossima stagione. Ma non è tutto, infatti per un tempo limitato, acquistando almeno 2 articoli della collezione Cobra Kai su Zavvi, sarà possibile ricevere in regalo la tazza che verrà aggiunta in modo automatico nel carrello durante il pagamento.

Buona parte di questa collezione è composta ovviamente da capi d’abbigliamento, dove senza dubbio la particolare giacca da college Eagle Fang Karate è l’elemento più caratteristico. Questa raffinata giacca realizzata in morbido cotone potrà essere vostra a soli 39,99€, è disponibile nelle taglie che vanno da S fino ad XXL ed con tanto di perfetta combinazione di nero per il busto e rosso per le maniche.

Non potevano mancare in una collezione dedicata al dojo Cobra Kai, delle comode magliette con il logo della palestra, ma anche tanti articoli che vanno oltre l’abbigliamento come ad esempio il borsone da palestra oppure, per la gioia degli amanti del mare, anche un asciugamano da bagno. Infine, questa collezione include anche alcuni accessori come la pratica borraccia portatile dotata di tappo in sughero e caratterizzata dalla sua particolare grafica che vuole replicare la pelle del serpente della palestra Cobra Kai, un articolo che potrà esser vostro a soli 18,99€.

Insomma, avrete capito che con questa collezione dedicata alla serie Cobra Kai, il portale di Zavvi si è andato ad arricchire di tanti prodotti che i fan apprezzeranno di certo, e per questo il nostro consiglio non può che essere quello di visitare l’apposita sezione del portale così da poter trovare il prodotto perfetto in base ai vostri gusti. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Zavvi, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

