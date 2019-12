5 cofanetti in Blu-Ray imperdibili

Oramai, i lettori blu-ray sono alla portata di tutti, a differenza di qualche anno fa: basta infatti una console di nuova generazione come una Playstation 4 o una XBox One per poterne usufruire comodamente dal divano di casa. Col passare degli anni, poi, i costi si sono sempre più abbassati, permettendo a chiunque di crearsi la propria collezione coi film preferiti, magari anche un po’ datati, ma in un formato decisamente pregevole grazie alla qualità data dal blu-ray stesso.

Vi vogliamo quindi segnalare una serie di cofanetti in edizione blu-ray davvero imperdibili da aggiungere alla vostra collezione, siano esse edizioni particolari, cofanetti contenenti più film o collector edition, che faranno sicuramente un’ottima figura.

Indiana Jones: The Complete Adventure

Cominciamo con questa bellissima collezione di tutti e quattro i film di Indiana Jones. Questa edizione comprende quattro dischi con i capitoli della saga e un disco pieno zeppo di contenuti speciali. In più, al suo interno sono presenti diverse chicche: il Calco del Sacro Graal direttamente da Indiana Jones e l’ultima Crociata, una cartolina con foto di scena da Indiana Jones e il tempio maledetto, il Menù del Ristorante del Pankot Palace sempre da quest ultimo e tanto altro materiale ancora.

Se ancora non avete avuto modo di recuperare questa bellissima saga o volete regalarla a qualcuno per Natale, la potete trovare su Amazon a questo link:

Spider-Man: Far From Home – Collector’S Edition

Il nuovo Spider-Man interpretato da Tom Holland è stato una piacevole sorpresa. Dapprima inserito all’ultimo in Captain America: Civil War, grazie all’accordo con Sony è riuscito a guadagnarsi un posto negli Avengers di casa Marvel (per quanto riguarda l’universo cinematografico, ovviamente). Il primo capitolo del giovane Peter Parker, intitolato Homecoming era un “ritorno a casa” sia in senso stretto (dopo la breve avventura con Tony Stark e soci), sia in senso figurato (Spidey che torna alla Marvel, anche se momentaneamente). Il secondo film, invece, è intitolato Far From Home e racconta una vera e propria gita di Peter e dei suoi compagni di classe in Europa, subito dopo gli eventi di Avengers Endgame.

Questo bellissimo cofanetto da collezione contiene la bellezza di due dischi (uno blu-ray tradizionale e uno in 3D) ricchi di contenuti extra; inoltre, al suo interno potete trovare il quaderno di viaggio di Peter Parker, contenenti diverse chicche. Non è una raccolta i titoli, ma siamo sicuri ne vaga comunque la pena.

Se vi va di accompagnare il vostro amichevole Spider-Man di quartiere in questa avventura, trovate il cofanetto a questo link: