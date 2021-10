Come vedere DAZN sulla TV: guida pratica

Siete degli appassionati di sport e siete alla ricerca di una soluzione semplice, comoda, funzionale ed economica per vedervi gli eventi più importanti in televisione? Allora dovete assolutamente abbonarvi a DAZN anche perché, da quest’anno fino al 2024 (salvo inaspettati cambiamenti), campionati di calcio come la Serie A TIM italiana si possono vedere esclusivamente su questo servizio di streaming. Vi abbiamo già parlato su come fare ad abbonarvi al servizio, adesso vi spieghiamo come vedere DAZN sulla vostra televisione.

Per poter seguire gli eventi disponibili su DAZN è necessario sottoscrivere un abbonamento. Nel sito ufficiale trovate tutte le informazioni necessarie!

DAZN: tutti i dispositivi compatibili

Prima di entrare nel vivo, serve capire quali sono i dispositivi compatibili con il servizio. Considerando che per ogni account è possibile associare fino a 6 dispositivi di cui 2 utilizzabili contemporaneamente.

Questi sono tutti quelli compatibili:

PC Windows e Mac: attraverso uno dei browser Web supportati come Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer o Safari.

attraverso uno dei browser Web supportati come Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer o Safari. Smartphone e tablet Android equipaggiati con Android 4.4 o successivi.

equipaggiati con Android 4.4 o successivi. iPhone e iPad ovvero iPhone 5 e successivi, iPad 2 e successivi e iPod Touch di 5ª generazione e successivi. È richiesta una versione di iOS pari o successiva alla 9.

ovvero iPhone 5 e successivi, iPad 2 e successivi e iPod Touch di 5ª generazione e successivi. È richiesta una versione di iOS pari o successiva alla 9. Tablet Kindle Fire: Fire 7” (dal modello 2015), Fire HD 6”, Fire HD 7”, Fire HD 8”, Fire HD 10” e Fire HDX 8.9”.

Fire 7” (dal modello 2015), Fire HD 6”, Fire HD 7”, Fire HD 8”, Fire HD 10” e Fire HDX 8.9”. Amazon Fire TV Stick di qualsiasi tipologia.

di qualsiasi tipologia. Google Chromecast: attraverso l’apposita app per smartphone, tablet o browser per computer.

attraverso l’apposita app per smartphone, tablet o browser per computer. Apple TV sia HD che 4K.

sia HD che 4K. Smart TV: TV Samsung Tizen (dai modelli 2015 in poi), TV LG WebOS, Smart TV Panasonic, Smart TV Hisense, Smart TV Sony con Android TV e altri televisori con Android TV.

TV Samsung Tizen (dai modelli 2015 in poi), TV LG WebOS, Smart TV Panasonic, Smart TV Hisense, Smart TV Sony con Android TV e altri televisori con Android TV. TIM BOX

Console per videogiochi: PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X.

Come vedere DAZN in televisione?

Come avete potuto notare, DAZN mette a disposizione diverse applicazioni ufficiali per accedere al servizio, ma per quanto riguarda la televisione bisogna scindere la visione in due macrogruppi: Smart TV e TV normale.

Smart TV

Chi ha una televisione di nuova generazione che ha la possibilità di connettersi a internet e di scaricare varie applicazioni, tra cui quella ufficiale DAZN, l’unica cosa da fare è installare quest’ultima direttamente sulla propria TV. Basta recarsi nello store delle applicazioni della televisione e cercare DAZN, procedere poi con l’installazione e accedere con il proprio account seguendo le dettagliate e semplici istruzioni fornite su schermo.

Attualmente DAZN supporta ufficialmente i modelli di televisione dotati di Android TV di vari brand come Samsung Tizen TV, LG Web OS TV, Panasonic Smart TV, Hisense Smart TV (modelli dal 2018 in poi) e Android TV (Sony e Philips). I modelli meno recenti potrebbero, tuttavia, non essere supportati. Per tale motivo, DAZN ha realizzato una sezione assistenza apposita sul proprio sito web per verificare tutti i modelli di Smart TV supportati dall’applicazione DAZN ufficiale. Se, quindi, la propria Smart TV dovesse essere supportata, si può contare integralmente sulla funzionale applicazione del servizio di streaming e su tutti i suoi costanti aggiornamenti.

TV non Smart

Qualora, invece, la propria TV non dovesse avere l’applicazione di DAZN o non dovesse per nulla essere Smart, non vi preoccupate perché le alternative non mancano. Come avete potuto notare all’inizio dell’articolo, il servizio di streaming dedicato al mondo dello sport supporta un gran numero di dispositivi che possono essere collegati alla televisione per utilizzare, comunque, l’applicazione di DAZN.

Il primo è Chromecast, un dispositivo prodotto da Google (potete acquistarlo su Amazon) che, tramite una tecnologia wireless denominata appunto Google Cast, permette di inviare flussi audio/video da smartphone, tablet e computer al proprio televisore. Tutto ciò che dovete fare per vedere DAZN è collegare il dispositivo in questione a uno degli ingressi HDMI della televisione, accedere a DAZN da smartphone o tablet e premere l’apposito pulsante per mostrare i contenuti al televisore.

Se, invece, doveste preferire la trasmissione di contenuti di DAZN sul televisore tramite Chromecast da computer, dovete semplicemente usare il browser Google Chrome. Per procedere, accedete al servizio di streaming tramite il suddetto browser, individuate il contenuto di vostro interesse, premete sulla sua immagine d’anteprima per avviare la riproduzione e fate clic sull’icona dei tre puntini posizionata in alto a destra. Dopodiché non dovrete fare altro che scegliere l’opzione Trasmetti e selezionare l’opzione Chromecast per passare alla visione sulla televisione.

Il secondo dispositivo è il Fire TV Stick di Amazon (acquistabile nel noto portale di e-commerce), una chiavetta HDMI che consente di trasformare il proprio televisore in uno Smart TV e che vede, tra le varie applicazioni, proprio quella di DAZN. Non dovrete fare altro che collegare il dispositivo all’ingresso HDMI del televisore e collegarlo a internet. Poi prendete il telecomando della Fire TV Stick, premete sul tasto Home e individuate l’applicazione DAZN presente nella sezione Sport. Avviate il download e dopo il completamento accedete e avrete tutto lo sport a portata di mano.

La terza soluzione più apprezzata per guardare i servizi di streaming su una televisione non Smart è la Apple TV Box (acquistabile sempre su Amazon) che si collega al televisore sempre tramite un semplice ingresso HDMI. L’applicazione in questione, tuttavia, è disponibile solo sulle Apple TV di 4ª generazione (detta anche Apple TV HD) e successive, cioè quelle dotate di App Store integrato. Se invece possedete una Apple TV di 3ª generazione o modelli precedenti, dovete scaricare l’app di DAZN sul vostro iPhone o iPad e guardare i contenuti sportivi tramite il sistema AirPlay.

Nel primo caso, tutto quello che dovrete fare è scaricare l’applicazione tramite l’App Store e una volta fatto accedere e godere di tutti i contenuti. Qualora, infine, aveste abilitato la funzione per il download automatico delle applicazioni su Apple TV e, in precedenza, aveste già scaricato DAZN sul vostro iPhone o iPad, quest’ultima la trovereste scaricata automaticamente anche sulla vostra Apple TV nella schermata Home.

Qualora non aveste nessuno di questi tre dispositivi o qualsiasi altra TV Box Android, ma possedeste una console di gioco, potreste scaricare l’applicazione di DAZN anche su quest’ultima. L’app in questione è disponibile per PlayStation 5, PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X. Per le console Sony scaricate l’applicazione direttamente dal browser di PlayStation o attraverso il PSN Store. Utilizzate la finestra di ricerca e inserite DAZN nel campo apposito. Cliccando sul tasto di installazione, avrete DAZN sulla vostra PlayStation e a questo punto potrete tranquillamente accedere alla piattaforma con le vostre credenziali.

Se invece possedete una console di Microsoft, vi basterà entrare nello Store, selezionare “cerca” e scrivere “DAZN” nell’apposito campo. Selezionata l’applicazione cliccando sull’icona DAZN, cliccate su “Ottieni Gratis” e avviate il download. Una volta installata l’app, avrete l’icona DAZN su Home – I miei giochi e app – App.

Se invece doveste avere solo un computer con uscita HDMI e di un televisore sempre con uscita HDMI, potrete vedere DAZN anche sul vostro televisore. Vi basta essere in possesso di un cavo HDMI, collegarlo al televisore e al vostro computer e così facendo vedrete il segnale del vostro computer direttamente sulla TV. A questo punto, vi basterà andare sul sito DAZN.com, effettuare il login e iniziare la visione.

A completare le opzioni a disposizione degli utenti ci sono, poi, i set TIMVISION Box e DAZN TV Box. Questi due dispositivi sono anche gli unici dotati di decoder in grado di garantire l’accesso al canale del digitale terrestre di DAZN. Quest’ultimo è stato reso disponibile dal mese di agosto di quest’anno (2021) e prende il nome di DAZN Channel. È accessibile digitando la numerazione LCN 409 del digitale terrestre, ma solo tramite l’applicazione DAZN installata nei set top box TIMVISION BOX e DAZN TV Box.

Il canale del digitale terrestre di DAZN è una sorta di soluzione di backup in caso di problemi con la connessione. In questo caso, infatti, l’app effettuerà lo switch in automatico passando dallo streaming al digitale terrestre (ma solo se il programma che si sta vedendo in streaming viene contemporaneamente trasmesso anche sul digitale terrestre). L’utente non può effettuare automaticamente lo switch dallo streaming al digitale terrestre. Il DAZN TV Box può essere acquistato direttamente online, al prezzo di 139,99 euro, collegandovi al sito Digiquest.it. Infine il TIMVISION Box viene incluso nelle offerte TIMVISION come la nuova proposta TIMVISION Calcio e Sport che, da quest’anno, include senza costi aggiuntivi anche l’accesso al servizio DAZN.