Constantine: Francis Lawrence parla di un sequel con Keanu Reeves

Constantine potrebbe tornare nell’universo dei live action DC e, nei suoi panni, potrebbe esserci ancora una volta Keanu Reeves: lo ha affermato il regista Francis Lawrence, che prevede un sequel della prima pellicola dedicata al mago in trench.

Dalla fortunata serie a fumetti Hellblazer targata Vertigo, al film del 2005 diretto da Francis Lawrence e distribuito da Warner Bros, fino ad arrivare alla più recente serie TV di NBC: com’è evidente, la storia di Constantine non è fatta solo di carta stampata, ma anche di trasposizioni filmiche che ne hanno fornito la loro particolare versione. Tuttavia una tra queste potrebbe tornare ancora una volta e sarebbe quella del regista Francis Lawrence, il quale rivela che i piani originali per un sequel del suo film non sarebbero poi così irrealizzabili.

Con la produzione di Crisis on Infinite Earths e i rumors su un possibile ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman nel prossimo film in uscita The Flash, sono molte le ipotesi su quello che potrebbe essere il prossimo personaggio DC a fare la sua comparsa nei crossover in cantiere presso la casa di produzione. Il nome di Constantine non ha tardato ad arrivare, con speculazioni alimentate dalla recente intervista che proprio Francis Lawrence ha rilasciato a Slash Film su un possibile ritorno di Keanu Reeves nei panni del mago protagonista di Hellblazer, addirittura con un seguito alla pellicola del 2005.

Parlando quindi dell’idea di un sequel, già progettata in tempi non sospetti, Lawrence ha dichiarato:

Penso che tutti volessimo farlo. Il film ha avuto abbastanza successo. Volevamo realizzare un film responsabile, classificato come R-Rated, e per responsabile intendo un film che non costerebbe tanto quanto l’originale, che pensavamo sarebbe stato PG-13. Ne abbiamo parlato di recente. È sempre fisso nei nostri pensieri perché amiamo tutti il film, soprattutto rendendoci conto che sarebbe divertente da fare visto il seguito che la pellicola ha ottenuto. Keanu, Akiva [Goldsman] ed io ne abbiamo parlato.

Non è ancora chiaro, tuttavia, se Constantine farà parte del multiverso DC o se un sequel della pellicola del 2005 verrà effettivamente realizzato.

Al momento non abbiamo la possibilità di utilizzare il personaggio per un film o per la TV, il che è un peccato. Abbiamo tutti esaminato la situazione, ma credo che sia un po’ folle avere a disposizione Keanu, che vorrebbe interpretare di nuovo Constantine, e noi che vorremmo realizzare un nuovo Constantine, e sentire invece gli altri dire “Uh, no, abbiamo altri piani”. Vedremo cosa accadrà.

Forse scopriremo ulteriori dettagli su un possibile sequel DC di Constantine al panel presente durante il Comic-Con@Home che si terrà nei prossimi giorni, durante il quale verrà celebrato il quindicesimo anniversario della pellicola con una reunion.