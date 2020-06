Michael Keaton sarà nuovamente Batman in The Flash?

Nella tarda serata di ieri è iniziata a circolare una voce clamorosa: Michael Keaton sarebbe in trattative per vestire nuovamente i panni di Batman in The Flash, pellicola dedicata al Velocista Scarlatto oramai prossimo all’inizio della produzione.

La notizia ovviamente ha generato subito l’entusiasmo dei fan DC particolarmente legati all’interpretazione dell’attore nelle due seminali pellicole – Batman e Batman Il Ritorno, uscite rispettivamente nel 1989 e nel 1992 – dirette da Tim Burton.

Si tratta di un rumor è bene sottolinearlo ed inoltre si parla di trattative allo stadio iniziale fra Warner Bros. e Michael Keaton.

Per quanto suggestiva quindi la voce sarebbe da prendere decisamente con le pinze anche perché il piano per riportare l’attore a riprendere l’iconico ruolo sarebbe decisamente poco “originali”. Si parla infatti da un lato di introdurre, anche al cinema dopo la televisione, l’idea di Multiverso cioè di una serie di realtà parallele in cui esistono diverse versioni dello stesso personaggio che Flash (Ezra Miller) visiterebbe dopo il tentativo di salvare la madre da morte certa tornando indietro nel tempo.

Dall’altro per il Batman di Keaton si parla già di cammei multipli e di un ruolo simile a quello di Nick Fury (Samuel L. Jackson) nel Marvel Cinemati Universe.

Entrambi i dettagli si avvicinerebbero pericolosamente sia alle voci che vogliono The Flash adattare l’evento fumettistico Flashpoint sia quelle riguardanti l’attore Jeffrey Dean Morgan che tornerebbe non solo ad interpretare Thomas Wayne, come in Batman v Superman, ma interpreterebbe anche il temibile Flashpoint Batman ruolo per cui aveva espresso già interesse in passato.

Inoltre l’idea di un Michael Keaton mentore con cammei in varie pellicole sarebbe molto simile ad uno dei ruoli pensati per il Superman di Henry Cavill e per un suo ritorno graduale all’interno dei Worlds of DC prima di una eventuale nuova pellicola stand-alone.

Interessante infine la descrizione del Batman che Flash incontrerebbe: un Cavaliere Oscuro impegnato da oltre 30 anni nella lotta al crimine con gli eventi di Batman Forever e Batman and Robin completamente ignorati in questa linea temporale.

Rimaniamo in attesa di conferme o smentite, probabili a questo punto all’evento digitale DC FanDome del prossimo 22 agosto.