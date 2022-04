Il campionato di Serie A TIM sta giungendo al termine, ma mai come in questa edizione la corsa scudetto è ricca di protagonisti che si distanziano di pochissimi punti l’uno dall’altro. Fino a qualche settimana fa le contendenti erano addirittura quattro, ma dopo la recente vittoria dell’Inter in casa della Juventus, quest’ultima ha dovuto arrendersi all’ambito titolo cedendo il passo proprio ai nerazzurri. In vetta alla classifica, tuttavia, restano ancora il Milan e il Napoli, ma vediamo insieme la situazione di ognuna di loro da qui alla 38esima giornata conclusiva.

Milan: una volata tutt’altro che semplice

Il Milan attualmente ricopre la prima posizione in classifica a quota 67 punti. Poteva sicuramente fare di più, ma è stato fermato da un Bologna molto difensivo che ha permesso al Napoli e all’Inter di recuperare quota. Ora le sfide che attendono i rossoneri sono tutt’altro che semplici, perché si inizia da un Torino molto ostico in casa e si prosegue con un Genoa quasi retrocesso ma ancora ostinato a giocarsi ogni possibile occasione di salvezza. Dai blucerchiati in poi le partite saranno tutte un campo minato. Si parte dalla Lazio fuori casa, poi con la Fiorentina in casa e, a parte la parentesi Verona tutt’altro che semplice, vi è l’Atalanta nuovamente in casa. Lazio, Fiorentina e Atalanta si contendono delle importanti posizioni per sperare nell’esperienza europea, quindi non saranno sfide ordinarie. Partita conclusiva contro il Sassuolo, in trasferta. Insomma, non sarà un gioco da ragazzi, ma gli uomini di Stefano Pioli faranno di tutto per acciuffare uno scudetto che manca ormai da 11 anni.

32° turno – Torino-Milan

33° turno – Milan-Genoa

34° turno – Lazio-Milan

35° turno – Milan-Fiorentina

36° turno – Verona-Milan

37° turno – Milan-Atalanta

38° turno – Sassuolo-Milan

Napoli: molte partite in casa, ma uno strano punto debole

Il Napoli è attualmente a quota 66 punti e pertanto è assolutamente galvanizzato visto che finalmente potrebbe acciuffare il tanto agognato scudetto. Le prossime sfide saranno tutt’altro che semplici, soprattutto contro Fiorentina e Roma, anche se in casa, ma superati questi due ostacoli ostici, le rimanenti partite saranno contro squadre di medio e bassa classifica. Troveranno, comunque, momenti complessi come contro l’Empoli, il Sassuolo e il Torino, ma in conclusione potrebbero un po’ rallentare la corsa perché troveranno Genoa e Spezia. Ovviamente gli uomini di Spalletti non dovranno abbassare assolutamente la guardia altrimenti potrebbero ripetere l’errore dello scorso anno contro il Verona. Inoltre, altro elemento stranamente di svantaggio, potrebbero essere le numerose partite in casa tutt’altro che positive per il Napoli: attualmente hanno totalizzato solo 29 punti in casa contro i 37 in trasferta…

32° turno – Napoli-Fiorentina

33° turno – Napoli-Roma

34° turno – Empoli-Napoli

35° turno – Napoli-Sassuolo

36° turno – Torino-Napoli

37° turno – Napoli-Genoa

38° turno – Spezia-Napoli

Inter: una partita in più significa più stanchezza fisica?

Infine troviamo l’Inter a quota 63 punti, ma con una partita in più da giocare. È partita come favorita a inizio campionato, lo è stato fino a inizio gennaio circa, ma poi settimana dopo settimana ha iniziato a perdere punti preziosi e posizioni in campionato passando dal primo posto indiscusso al terzo posto da inseguitrice. La vittoria contro la Juventus, tuttavia, è stata molto importante per confermare la sua assoluta volontà di vincere il titolo, ma le prossime partite non saranno semplicissime. Si parte col Verona, si passa a una, almeno sulla carta, partita contro lo Spezia, ma poi c’è subito la Roma del grande ex Mourinho. A proseguire potrebbe farsi sentire la stanchezza contro il Bologna nella partita di recupero, ma poi una serie di match contro squadre di media e bassa classifica ovvero Udinese, Empoli, Cagliari e Sampdoria. La pressione sarà molto alta, per vincere lo scudetto non si deve assolutamente sbagliare o fare passi falsi e l’Inter ha dimostrato di non riuscire a mantenere queste promesse.

32° turno – Inter-Verona

33° turno – Spezia-Inter

34° turno – Inter-Roma

*20° turno – Bologna-Inter (recupero)

35° turno – Udinese-Inter

36° turno – Inter-Empoli

37° turno – Cagliari-Inter

38° turno – Inter-Sampdoria

Dove vedere le partite

Le partita saranno trasmesse in diretta e in esclusiva da DAZN e alcune anche in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite). Le partite in streaming saranno invece visibili su DAZN e alcune anche su SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Settimanalmente vi invitiamo a leggere sia questo articolo aggiornato che i vari aggiornamenti specifici per scoprire esattamente dove poter vedere le suddette partite.

Dove vedere tutte le partite di Milan, Napoli e Inter