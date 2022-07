Finalmente è arrivato nelle sale italiane Thor: Love & Thunder (qui la nostra recensione), quarto capitolo dedicato al dio del tuono. Grande new entry Christian Bale nei panni di Gorr il macellatore di dei che, intervistato di recente, ha spiegato cosa accomuna Christopher Nolan a Taika Waititi.

Cosa accomuna Nolan a Taika Waititi?

Credits: Variety

“Sono entrambi dei registi brillanti. Diversi nel loro stile e modo di fare, ma adoro tutti e due i loro approcci al mondo del cinema” – ha dichiarato l’attore ai microfoni di Rotten Tomatoes – “Ho avuto il privilegio di lavorare alla trilogia sul cavaliere oscuro che ha avuto un approccio più realistico al mondo di Batman. Con questo film ho invece potuto abbracciare l’aspetto più teatrale e leggero del mondo di Thor“.

Bale ha poi elogiato lo humor di Taika Waititi, spiegando come il suo essere sincero abbia giovato alla realizzazione del film che riesce a bilanciare i momenti comici a quelli più tragici. La prima apparizione di Gorr risale al 2013 nel secondo numero di Thor: God of Thunder, rivelandosi poi uno dei nemici più ostici del Dio del Tuono. Grazie alla potente arma All-Black the Necrosword, Gorr riesce a dare la caccia agli dei, vendicandosi dei torti subiti da giovane.

Altra new entry del film è Russel Crowe nei panni di Zeus. Al fianco di Thor tornano invece Valkyria (Tessa Thompson) e Jane Foster (Natalie Portman), trasformata per l’occasione in Mighty Thor, personaggio introdotto nel 2015 da Jason Aaron. Dal montaggio finale sono però stati tagliati diversi attori, tra cui Peter Dinklage e Jeff Goldblum.

Christian Bale non è stato il solo del cast a elogiare il lavoro di Waititi. Anche Chris Hemsworth ha dichiarato di essere tornato a bordo del nuovo film soltanto per via del regista neozelandese che con Thor: Ragnarok, nonostante le critiche di alcuni fan, è riuscito a dare una ventata d’aria fresca al personaggio.