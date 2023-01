Dopo averci portati nel periodo noto come l’Ascesa dell’Impero con Andor, Disney+ a breve ci condurrà nuovamente a seguire le vicende di uno dei nuovi eroi di Star Wars, il primo personaggio a traghettare l’apprezzata saga cinematografica nella dimensione seriale: Din Djarin, alias il Mandaloriano. Dopo aver rubato questo titolo a Boba Fett, per anni considerato il Mandaloriano per eccellenza della saga, il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal è divenuto il beniamino dei fan, grazie alla sua emozionante avventura al fianco del piccolo Grogu. Apparso anche in The Book of Boba Fett, il Mando era particolarmente atteso dai suoi estimatori, un’attesa che si concluderà il prossimo marzo, quando Din Djarin tornerà in azione. Saranno molte le sorprese per gli spettatori, come ci ha dimostrato l’ultima anticipazione al terzo capitolo della saga del Mando, occasione perfetta per provare a intuire cosa ci ha svelato il trailer di The Mandalorian 3.

Dopo il finale della seconda stagione di The Mandalorian e quanto visto durante gli episodi di The Book of Boba Fett che hanno visto protagonista Din Djarin, è palese che il fulcro della nuova stagione non sarà solamente il rapporto con Grogu, ma il retaggio mandaloriano di Din sarà un elemento essenziale della narrazione. Il ritorno di Grogu e la fede nella Via saranno quindi i due principi fondanti dei nuovi episodi, ma il trailer di The Mandalorian 3 ha fatto intendere molto altro.

Cosa ci svela il trailer di The Mandalorian 3? Grandi avventure in arrivo per Din Djarin e il piccolo Grogu

Questa è la via

Non solo il trailer si apre con un chiaro riferimento all’aderenza di Din Djarin alla Via, il credo mandaloriano, ma ci viene mostrato il Mando in mezzo ad altri suoi fratelli. Ad accompagnare questa scena è una voce narrante che enfatizza la cultura mandaloriana, scelta interessante che consente di vedere Din ancora più vicino alla propria tradizione, aspetto non da poco considerato che attualmente è anche il portatore della Darksaber, la leggendari spada laser mandaloriana che conferisce al portatore il ruolo di guida di tutti i clan mandaloriani.

Questo tratto culturale trova conferma anche nel rapporto tra Din e Grogu, dopo che quest’ultimo ha rinunciato all’addestramento come Jedi offertogli da Luke Skywalker per tornare dal Mando. Il rappporto tra i due potrebbe esser un ottimo modo per mostrare la cura dei mandaloriani verso i propri giovani, portandoci a vedere in Grogu un trovatello, figura centrale per i mandaloriani. I trovatelli sono orfani che vengono accolti nei clan mandaloriani e cresciuti come tali, esperienza che sappiamo ha vissuto anche Din, che in diverse occasioni ha versato anche parte delle sue ricompense proprio per la cura di questi futuri mandaloriani.

Se il futuro di Grogu sarà legato ai mandaloriani, il suo passato non può fare a meno di basarsi sulla Forza, ricordando il suo tempo con i Jedi. In un flashback, assistiamo a una scena ambientata nel tempio Jedi di Coruscant, durante la Purga. Occasione che potrebbe riportare in scena anche Anakin Skywalker, considerato che Hayden Christensen è tornato nei panni del Jedi in Obi-Wan Kenobi.

Ritorno a Mandalore

Sin dalla prima apparizione di Bo-Katan Kryze nel Canon di Star Wars, la riconquista di Mandalore è una delle mire dei mandaloriani. Perduto durante le fasi finali della Guerra dei Cloni, Mandalore è il mondo natale della cultura mandaloriana, finora visto in serie animate (come Clone Wars) e tramite brevi flashback in The Mandalorian, soprattutto per raccontare la caduta dei mandaloriani. In quanto portatore della Darksaber, Din Djarin dovrebbe guidare i clan mandaloriani, ma l’ammissione di essersi tolto il casco, un’eresia per il suo clan, lo costringe a doversi recare su Mandalore anzitutto per eseguire un rito di purificazione come rimedio a questa sua mancanza.

Difficile immaginare che questo viaggio non lo porti in contrasto con Bo-Katan, che in passato ha mostrato di avere un certo astio nei suoi confronti, dopo che Din ha sconfitto Moff Gideon conquistando la Darksaber. Questo incontro tra i due potrebbe avvenire proprio tra le rovine di Mandalore, portando a una resa dei conti tutt’altro che amichevole. Ma non solo Bo-Katan sembra attendere Din Djarin su Mandalore. In alcune scene del trailer di The Mandalorian 3 vediamo dei caccia imperiali inseguire il Mando, e la linea di questi veivoli sembra essere quella dei TIE-Defenders, gli stessi che erano stati creati dal grande ammiraglio Thrawn, personaggio molto atteso nei live action di Star Wars, che si vocifera dovrebbe apparire nella futura serie dedicata ad Ahsoka Tano.

Minaccia dallo spazio profondo

La presenza di Thrawn potrebbe rivelarsi una sorpresa gradita, ma non tralasciamo il fatto che ci troviamo anni prima de Il Risveglio della Forza, e in questo periodo la caduta dell’Impero viene accolta dalla Nuova Repubblica come un trionfo definitivo. Tuttavia non manca chi cerca di far presente come bisogna rimanere vigili, ruolo che nel trailer di The Mandalorian 3 viene rivestito da Carson Teva, capitano della Repubblica, che non manca di far presente come ci siano ancora sacche di resistenza imperiale nella galassia. Cosa nota al Mando, come sappiamo dalla prima stagione, ma questi resti imperiali potrebbero solamente in attesa di una guida per dare l’assalto alla Repubblica. Per quanto il ritorno di Thrawn potrebbe rivelarsi suggestivo, rifacendosi anche alla leggendaria trilogia letteraria Legends in cui appariva il personaggio originariamente (La Trilogia di Thrawn di Timothy Zahn), sembra più probabile che questa minaccia sia il Primo Ordine, che dopo aver posto la propria capitola su Hosnian Prime sta per attaccare la Repubblica.

