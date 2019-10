Crisi sulle Terre Infinite: gli attori che vorremmo rivedere nel crossover DC

Crisi sulle Terre Infinite: ci siamo chiesti quali altri attori di film e serie DC potrebbero ritornare in questa serie evento

Dopo la notizia che Tom Welling ed Erica Durance torneranno ad indossare i panni di Clark Kent e Lois Lane nel crossover Crisi sulle Terre Infinite che farà parte dell’Arrowverse, ci siamo chiesti quali altri attori di film e serie DC potrebbero ritornare in questa serie evento. Nel crossover legato al franchise di Arrow, Crisi sulle Terre Infinite, vedremo diversi mondi alternativi che collideranno tra loro durante un cataclisma che avverrà nel multiverso, quindi la possibilità di vedere volti noti che hanno già fatto parte dell’universo DC sono davvero tante. Andiamo per ordine e vediamo quali potrebbero essere gli interpreti che potremmo vedere in Crisi sulle Terre Infinite.

LOIS & CLARK: THE NEW ADVENTURES OF SUPERMAN - Ad Gallery - 8/16/94 .Teri Hatcher (Lois), Dean Cain (Superman/Clark).(ABC PHOTO ARCHIVES).TERI HATCHER, DEAN CAIN

Teri Hatcher e Dean Cain hanno interpretato Lois Lane e Clark Kent nella serie Tv Lois & Clark: Le nuove avventure di Superman andata in onda dal 1993 al 1997. Sappiamo che la Hatcher non è presente nel cast degli attori, ma Dean Cain potrebbe orbitare attorno al progetto dal momento che ha preso parte anche a Supergirl.

Altro attore, amatissimo dai fan, è Michael Rosenbaum che nella serie Tv Smallville interpretava Lex Luthor. Dal momento che anche i suoi due colleghi della serie degli anni duemila sono rientrati nel progetto (Tom Welling e Erica Durance) sarebbe bello poter vedere anche Rosenbaum indossare nuovamente i panni di Lex. Nella continuità di Smallville, Lex Luthor muore, ma, viste le premesse di trama di Crisi sulle Terre Infinite, potremmo avere un plot twist e vedere Luthor come un personaggio eroico di Terra 3.

David Mazouz ha interpretato Bruce Wayne nel serial televisivo Gotham, quindi perché non farlo comparire come un eroe nascente, un giovane Wayne che potrebbe fungere da controparte a Kevin Conroy, un Bruse più anziano. Oltre a Mazouz, anche gli altri personaggi della serie Tv Fox, Gotham, potrebbero rientrare nel progetto, come ad esempio Sean Partwee nei panni di Alfred.

Helene Stalter è la storica interprete di Supergirl nell’omonimo film del 1984. La ragazza d’acciaio potrebbe interpretare una versione più anziana della giovanissima Kara Zor-El che interpreta Supergirl dell’universo di Arrow. Crisi sulle Terre Infinite potrebbe essere la giusta occasione per rivedere la Slater indossare nuovamente il costume di Supergirl e farci tornare indietro nel tempo!

Mia Sara ha interpretato Harleen Quinzel nella serie tv Birds of Prey, show televisivo che conta un’unica stagione divenuta ormai cult. Birds of Prey è stato un serial prodotto da Warner Bros. tra il 2002 e il 2003 e ha anticipato di molto quello che poi sarebbe diventato il network CW.

Sarebbe bello se Mia Sara partecipasse al crossover Crisi sulle Terre Infinite per portare sul piccolo schermo la trasformazione della dottoressa Quinzel in Harley Quinn. Sarebbe bello vedere anche gli altri attori che presero parte al progetto Bird of Prey, come Dina Meyer che interpretava, all’epoca, Barbara Gordon e Rachel Skarsten che vestiva i panni di Dinah Lance e che ha già preso parte all’Arrowverse.

Delle tre attrici che hanno interpretato Catwoman negli anni ’60 in film e serie tv, sia Julie Newmar sia Lee Meriwether sono ancora vive, al contrario di Eartha Kitt, quindi perché non permettere loro di fare anche un piccolo cameo in Crisi sulle Terre Infinite?

Chris O’Donnell e Alicia Silverstone hanno interpretato rispettivamente Robin e Batgirl nel film di Joel Schumacher Batman & Robin del 1997 e sarebbe davvero incredibile rivedere i due attori insieme in Crisi sulle Terre Infinite. Chris O’Donnel è inattivo da un po’ e la serie tv crossover sarebbe una buona occasione per rilanciare la sua carriera.

Se pensiamo a Wonder Woman ci viene in mente subito il viso di questa splendida attrice, Lynda Carter, che ha interpretato la supereroina DC dal 1975 al 1979. La Carter, inoltre, ha anche preso parte al cast di Smallville e Supergirl, quindi non sarebbe poi così fantascientifico se la rivedessimo in Crisi sulle Terre Infinite.

In Supergirl, Lynda Carter ha interpretato Olivia Marsdin, però il suo ritorno nelle vesti di Diana è quello che potrebbe davvero accadere.

Vi ricordiamo che Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda a partire dall’8 Dicembre 2019 e per tutti i fan delle serie TV che fanno parte dell’Arrower avere almeno uno di questi attori che hanno interpretato film e serie tv tratte dall’Universo a Fumetti DC sarebbe davvero un bellissimo regalo di Natale.