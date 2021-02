Crowdfunding: i migliori progetti geek – Febbraio 2021

Il Crowdfunding è una tecnica di finanziamento che parte dal basso e che permette di ottenere fondi grazie alle donazioni da parte di utenti interessati ad un determinato progetto. Nel corso degli anni sono nate decine di piattaforme riguardanti varie tipologie di Crowdfunding. Da Kickstarter a Indiegogo e da DeRev ad Eppela, diamo uno sguardo ai progetti geek più interessanti e curiosi di Febbraio 2021.

Crowfunding migliori Febbraio 2021

Parsifal!

La giovane Parsifal è appena stata nominata Cavaliere della Tavola Rotonda, e come ogni cavaliere degno di questo nome deve immediatamente partire alla ricerca del suo Graal. Parsifal! è la prima graphic novel di Two Little Mice, illustrata da Daniela Giubellini e sceneggiata da Riccardo Sirignano, già tra gli autori di Household e Broken Compass. La storia è incentrata su Parsifal, una giovane ragazza di umili origini che ha trascorso l’infanzia nascosta nel fitto di un bosco Gallese insieme con sua madre. Quando scopre di essere la figlia di un prode Cavaliere che ha combattuto al fianco di Re Artù nella battaglia di Avalon, Parsifal decide di abbandonare la sua casa e si reca a Camelot per diventare Cavaliere della Tavola Rotonda.

Superato il suo apprendistato e sconfitti gli altri concorrenti, Parsifal viene affidata a Sir Galahad du Lac, la giovane figlia di Lancillotto. Insieme le due partono per un lungo e pericoloso viaggio, lo stesso che spetta ad ogni cavaliere degno di questo nome: trovare il proprio Graal. Il Graal non è un oggetto vero e proprio, ma un metaforico calice che rappresenta il Destino di ciascun cavaliere. Ogni membro della Tavola Rotonda deve abbandonare Camelot quando è ancora giovane e forte, e deve cercare il suo Destino, il suo personalissimo Graal, con tutto se stesso.

Nessuno si aspetta che un cavaliere riesca veramente a trovare il Graal, ma tutti si aspettano che lo cerchi. Come può un cavaliere inseguire il suo Destino quando avventure, amori, dolori e duelli lo richiamano in continuazione? La risposta è semplice: grazie ad un merlino. I merlini sono in buona sostanza delle coccatrici native di Avalon, che hanno il raro dono di condurre gli umani al loro Destino. Solitamente sono poco più intelligenti di un pollo, ma c’è stato in passato un esemplare centenario che ha dimostrato grande intelletto, civiltà e saggezza. Questo mago di Avalon è stato il merlino personale del giovane Artù, e per la sua indiscussa importanza gli altri cavalieri lo chiamano semplicemente Merlino.

Parsifal! è composto da un unico volume cartonato di ampio formato (19,5×26,5), stampato su carta patinata e con più di 100 pagine a colori. Il volume racconta una storia autoconclusiva che vede protagoniste Sir Parsifal e Sir Galahad, ma presenta anche un mondo che ci piacerebbe sviluppare in futuro grazie ad altre uscite che andranno a raccontare una storia di più ampio respiro.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 2.000 euro

2.000 euro Scadenza del progetto: 8 febbraio 2021

FORT

Avete figli o nipotini piccoli in casa? Bene, sicuramente avrete notato come spesso siano alla ricerca di luoghi particolari dove poter giocare immaginando mondi magici e incredibili. Personalmente, ad esempio, spesso mi mettevo sotto il letto credendo che fosse il nascondiglio perfetto per organizzare missioni segrete da svolgere in giro per la casa. Ora, però, grazie a questo progetti di Crowdfunding arriva FORT, il primo fortino di cuscini composto da 12 pezzi e 5 forme diverse caratterizzati dalla presenza di magneti.

Quest’ultimi sono forti, ma non troppo poiché il target di età dei bambini a cui è destinato il prodotto è compreso tra i 3 e i 6 anni. I magneti sono realizzati su misura per mantenere la struttura in modo tale che i bambini possano giocarci all’interno, ma non troppo forti così che possano essere facilmente cambiati di posizione. Inoltre sono presenti delle apposite cuciture per comprendere al meglio la direzione dei magneti in modo tale che i cuscini possano essere girati velocemente e senza problemi di connessione magnetica.

I cuscini sono realizzati in tessuto resistente alla sporcizia, impermeabile, ma soprattutto ignifugo e fresco per poterli utilizzare in qualsiasi condizione atmosferica e in qualunque stagione.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 20.597 euro

20.597 euro Scadenza del progetto: 25 febbraio 2021

Human Punishment: The Beginning

Human Punishment: The Beginning è un gioco indipendente prequel di Human Punishment: Social Deduction 2.0 ed è un ibrido semi-cooperativo, di deduzione sociale e di raccolta e consegna di materiali. Il gioco da tavolo è consigliato per 3-6 giocatori dove questi cercano di evitare la rivoluzione segreta delle macchine, ma le spie delle macchine sono ovunque e cercano di corrompere i giocatori umani. Ci sono anche Fuorilegge, Caduti e Legioni e ogni fazione lavora per i propri obiettivi, benevoli e malevoli che siano. Questo gioco presenta una nuova meccanica chiamata CWS (Connecting World System), che dà la possibilità di combinare Human Punishment: The Beginning con Human Punishment: Social Deduction 2.0 per vivere un’epica avventura con amici e parenti.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 25.000 euro

25.000 euro Scadenza del progetto: 24 febbraio 2021

ZMI No. 20

Si tratta di uno dei powebank più piccoli e potenti mai realizzati. Questa super stazione di ricarica ha una capacità elevatissima di 25.000 mAh e un’uscita massima di 210 W in grado di supportare tutte le moderne esigenze. ZMI PowerPack N. 20 offre una potenza di uscita massima di 100 W per la porta USB-C1, una potenza di uscita di 45 W per la porta USB-C2 e una potenza di uscita di 100 W per la porta USB-A. Considerando che gli attuali powerbank USB-C presenti sul mercato offrono una potenza inferiore ai 60 W, capite bene come lo ZMI No.20 faccia parte di una categoria a parte.

Per fare degli esempi concreti, i produttori indicano che la porta USB-C1 fornisce al MacBook Pro (A2141) una potenza di ricarica paragonabile al caricabatterie originale da 96 W, con una ricarica fino al 75% in appena 1 ora. Con questa velocità di ricarica fulminea, l’iPhone 12 può essere ricaricato completamente in sole 1,75 ore. Inoltre lo ZMI PowerPack N. 20 può ricaricarsi dallo 0 al 60% (15000 mAh) in soli 50 minuti o 2 ore per la carica completa.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Indiegogo

Indiegogo Obiettivo economico: 824 euro

824 euro Scadenza del progetto: 25 febbraio 2021

Zodiac War – An Astrology and Tarot Themed Board Game

Per migliaia di anni i dodici segni zodiacali sono stati seguiti con attenzione dalla popolazione mondiale, ma alcune tensioni interne hanno portato alla Zodiac War. I segni zodiacali hanno iniziato una competizione per avere la costellazione più brillante così che possano prevalere sui terrestri.

Stiamo parlando di un gioco da tavolo per 2-4 giocatori dove questi devono scegliere uno segno zodiacale e a turno devono decidere le azioni da compiere tramite un unico tabellone rotante che permette di allineare i pianeti e gli elementi con i segni zodiacali. L’obbiettivo è allineare il proprio segno zodiacale scelto con i suoi pianeti ed elementi e guadagnare più cristalli attraverso le carte. Ogni giocatore avrà lo stesso obbiettivo, ed ecco il motivo della guerra. Il gameplay prevede la scelta di carte, la risoluzione di enigmi e molte interazioni competitive con i giocatori.