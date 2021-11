Crudelia – Nero, Bianco e Rosso: Planet Manga annuncia il manga

Cudelia è il film creato da Craig Gillespie con Emma Stone (che tornerà anche in Crudelia 2), Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste e Mark Strong, ambientato a Londra durante gli anni ‘70 che rivisita in chiave patinata e punk le origini e la giovinezza della celebre cattiva Disney, amante della moda e delle pellicce nonché nemesi dei cani dalmata Peggy e Pongo. Il film è arrivato sale italiane il 26 maggio e, successivamente, è stato reso disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ e potete leggere la nostra recensione a questo articolo.

Qualche tempo fa Viz Media aveva annunciato l’uscita dell’adattamento manga di Crudelia negli USA. Ora, la Planet Manga ha annunciato, sulla sua pagina Facebook, che pubblicherà il manga, intitolato Crudelia – Nero, Bianco e Rosso (Disney Cruella: The Manga: Black, White and Red) anche da noi.

A proposito del manga Crudelia – Nero, Bianco e Rosso

Il manga Crudelia – Nero, Bianco e Rosso è il prequel del film Disney, creato da Hachi Ishie e pubblicato negli Stati Uniti da Viz Media nel mese di agosto.

Questa la sinossi:

“Non era nata Crudelia. Con il dono del talento, innovazione e ambizione, Estella sognava di diventare stilista, ma il mondo sembrava intento ad assicurarsi che i suoi sogni non diventassero mai realtà. La vita di una ladra dilettante difficilmente è glamour, ma negli anni ’70 a Londra, a un punto di svolta per la moda, Estella ha una visione per se stessa e i suoi modelli, se solo potesse permettersi di realizzarli! Date uno sguardo alla vita in strada di Estella con i suoi migliori amici e partner nel mondo del crimine, Horace e Jasper, prima che la famigerata diva Crudelia emerga per assicurarsi che nessuno la ostacoli.”

Non abbiamo ancora una data d’uscita di Crudelia – Nero, Bianco e Rosso quindi rimaniamo in attesa di nuove informazioni. Nel frattempo potete recuperare il Blue-Ray del film, in offerta su Amazon!