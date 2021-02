CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori – Gli Scarabocchi di Maicol&Mirco

Nuovo appuntamento con CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori. Domani 16 febbraio, a partire dalle 21, CulturaPOP ospiterà sul suo canale Twitch Maicol&Mirco e i loro Scarabocchi.

In occasione dell’uscita della nuova raccolta intitolata Crack e della ristampa dei precedenti libri in una nuova Opera Omnia (in formato tascabile con un nuovo bookdesign studiato da LRNZ) sempre editi da BAO Publishing, Maicol&Mirco ci racconteranno il loro fulminante punto di vista sulla quotidianità e l’evoluzione de Gli Scarabocchi.

Modera Domenico Bottalico, interviene Manuel Enrico.

CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori

CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori è uno spazio mensile in cui scrittori e disegnatori del panorama nazionale ed internazionale sono ospiti del canale Twitch di CulturaPOP per raccontare retroscena, aneddoti e curiosità sulla lavorazione dietro i volumi e gli albi a fumetti che arrivano in libreria e fumetteria.

A proposito de Gli Scarabocchi di Maicol&Mirco

Gli Scarabocchi di Maicol&Mirco raccontano un’umanità senza censure, ora confusa e terribile, ora brillante e generosa, commovente. Personaggi affamati, pieni di desideri o cinici, iconoclasti e disincantati. Personaggi scarabocchiati, sbilenchi, essenziali, in cui è facile ma anche spaventoso a volte riconoscersi.

Un flusso inarrestabile, vignetta per vignetta, che compone un fumetto lunghissimo, un’epopea esistenziale e filosofica senza pari nel fumetto.

Nell’introduzione al nuovo libro Crack, Silvia Ballestra li descrive così:

Ogni battuta una lezione. Dura. Lucida. Maicol&Mirco fa apparire, per magia: parole, morte, dolore, lavoro, arte, poesia, dio che, molto nominato, senza di noi ovviamente non c’é. E quindi li fa scomparire, nel lampo che di spegne dopo aver illuminato il suo rosso. E noi restiamo incantati, schiantati, con la risata che ghiaccia e scricchiola, o con l’amore che ancora chiede, crepita, si spezza. Crack. Fine.

Leggete il nostro report sulla presentazione di Crack con Maicol&Mirco e la nostra recensione.

L’appuntamento con CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori – Gli Scarabocchi di Maicol&Mirco è per domani 16 gennaio dalle 21 sul canale Twitch di Cutura POP!