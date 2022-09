Il D23 2022, l’evento ufficiale del fan club Disney, si avvicina sempre di più e questo significa solo una cosa: ci attendono molte notizie interessanti dell’universo Disney. Non pensate però solo a novità legate a Topolino e le Principesse, Disney è infatti una super potenza che annovera sotto il suo gigantesco ombrello alcuni tra i franchise più grandi al mondo.

Un vero e proprio impero insomma, che grazie a servizi di streaming come Disney+ è entrato nelle case di moltissime persone in tutto il mondo, Italia compresa.

Questa breve premessa è necessaria per comprendere quanto questo evento non sia quindi da sottovalutare e che durante i tre giorni di convention ognuno di noi possa trovare qualcosa di interessante, dai film di animazione, alle novità in arrivo nei parchi di divertimento e (soprattutto) notizie sul mondo Marvel e Star Wars.

Abbiamo pensato quindi di riassumere in questo articolo le informazioni utili per prepararci a seguire l’evento, che si terrà dal 9 all’11 settembre ad Anaheim, in California.

D23 2022: Tutto quello da sapere

Cos’è D23

Il D23 è la convention biennale del fan club ufficiale della Disney. Si tratta di un evento molto atteso da tutti gli appassionati della Casa del Topo in quanto oltre a ospitare conferenze e annunci ufficiali, si tratta di un raduno molto festoso in cui la community Disney (per lo più statunitense) ha modo di incontrarsi e celebrare la propria passione.

La prima D23 ha avuto luogo nel 2009 e l’evento negli anni è stato paragonato al San Diego Comic-Con, per via della caratura degli ospiti, la rilevanza dei panel e la presenza di merchandise super esclusivo. L’evento torna quest’anno dopo una pausa di tre anni imposta dalla pandemica con un alto livello di aspettative da parte dei dei fan e di noi addetti ai lavori.

Quand’è il D23 2022: date e orari

D23 2022 inizierà venerdì 9 settembre e durerà fino a domenica 11 settembre e sarà inaugurata dalla cerimonia Disney Legends Awards Ceremony. Durante i tre giorni della manifestazione è previsto un fitto programma di conferenze ed eventi per i fan dalle 9:00 alle 19:00 (ora di Los Angeles).

Per avere un’idea più definita del programma del D23 vi basterà dare un’occhiata a questo link. Ribadiamo nuovamente che gli orari riportati sono quelli locali, quindi occorre tenere conto di 9 ore di differenza di fuso orario.

Gli eventi più attesi del D23

Come anticipato poco fa D23 avrà un numero enorme di panel e saranno tutti incentrati sui diversi franchise, studi o dipartimenti specifici. Le conferenze si svolgeranno sui diversi palchi presenti all’interno dell’Anaheim Convention Center (Hall D23, Premiere Stage, Backlot Stage, Walt Disney Archives Stage e l’Hyperion Stage).

Abbiamo analizzato il programma ufficiale dell’evento (di nuovo, lo trovate qui), che include moltissime conferenze e tavole rotonde, e abbiamo deciso di riportare in questa sezione i panel più importanti, divisi per giornata.

9 settembre

Il 9 settembre sono in programma 20 tra conferenze e presentazioni, con l’evento di inizio che sarà la cerimonia di assegnazione dell’onorificenza Disney Legend, dalle 10:30 alle 12:00 presso la Hall D23.

Dalle 13:00 alle 14:30 sul Premiere Stage ci sarà Disney & Marvel Games Showcase, una presentazione in cui saranno svelate tutte le novità per il settore dei giochi in scatola, dove con buona probabilità verrà presentato più nel dettaglio il gioco di carte Lorcana.

Uno dei panel più attesi della giornata è “Studio Showcase, Day 1: Celebrate the Magic of Disney and Pixar“, dalle 15:30 alle 17:30 e conterrà aggiornamenti e annunci sui progetti futuri di Pixar, Disney+ e Walt Disney Animation Studios.

10 settembre

Il 10 settembre sono in programma 21 eventi tra panel, presentazioni e altro, al centro della giornata ci saranno i Parchi Disney e alcuni franchise storici.

L’evento più atteso della giornata è senza dubbio “Studio Showcase, Day 2: Marvel Studios, Lucasfilm and 20th Century Studios“, che si terrà dalle 10:00 alle 12:00 nella Hall D23 e sarà una conferenza che si preannuncia foriera di diverse news legate ai diversi studios coinvolti.

Nel pomeriggio dalle 15:30 alle 17:15 (da noi sarà dopo la mezzanotte), sempre nella Hall D23, ci sarà “Epic Entertainment Showcase Disney: The Musical: The Extravaganza!“, un panel sulla programmazione in arrivo dalla Disney Branded Television.

11 settembre

L’11 settembre si svolgeranno 20 panel, che riguarderanno perlopiù momenti di approfondimento sulla storia della Disney o su alcuni franchise minori.

L’evento principale della giornata riguarda gli annunci dei Parchi Disney e si intitola “A Boundless Future: Disney Parks, Experiences and Products” e si svolgerà dalle 10:30 alle 12:00 nel padiglione D23.

Come guardare D23 2022 online

A meno che non abbiate pianificato da tempo una trasferta californiana, l’unico modo per seguire l’evento in diretta sarà online sui canali ufficiale dell’evento (maggiori informazioni a ridosso dell’evento).

Il D23 2022 sarà trasmesso in streaming gratuitamente durante i tre giorni di fiera, tuttavia non si tratterà di una diretta continua, infatti sarà possibile seguire solo alcuni panel selezionati e sfortunatamente non è prevista la diretta per quello dedicato a Marvel Studios, Lucasfilm e 20th Century Studios.

Noi di Cultura Pop seguiremo l’evento per tutta la sua durata, fornendo copertura sia con le nostre news sia live sul nostro canale Twitch: sabato 10, dalle 21:30 potrete seguire la live speciale dedicata al D23 condotta da Daniele “KaijuKinder” Rea, Mabelle Sasso e l’Ambassador Disney InsidEars Giorginadee.