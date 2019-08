D23 Expo: Marvel svela i dettagli del suo show Marvel’s Hero Project

In arrivo su Disney+ la serie documentaristica Marvel's Hero Project che seguirà le storie di giovani eroi in grado di fare la differenza con piccoli gesti.

Disney+ sarà la casa di diversi contenuti originali Marvel, uno di questi sarà Marvel’s Hero Project, di cui fino ad ora era stato rivelato molto poco. Ancora una volta la D23 Expo è stata così teatro di una presentazione in cui sono emersi i dettagli di questa serie originale.

Marvel’s Hero Project sarà una produzione non-fiction di tipo reportage documentaristico, divisa in 20 episodi, che verrà distribuita a partire dal 12 novembre con cadenza settimanale.

La serie seguirà da vicino alcune ragazzi e ragazze in grado di risolvere alcuni problemi e fare la differenza attraverso il loro impegno e la loro passione passione.

La serie si proporrà come un mezzo per celebrare e diffondere le azioni positive di diversi giovani eroi di tutti i giorni e l’incredibile impatto sulle rispettive comunità, al fine di ispirare le altre persone verso cambiamenti virtuosi.

Marvel’s Hero Project affronterà argomenti come il sostegno ai malati di Alzheimer, la coltivazione di un orto urbano per raccogliere cibo per i bisognosi e altre situazioni di altruismo e volontariato.

Per i produttori questa serie sarà una produzione importante e speciale perché darà modo di diffondere ad un ampio pubblico le storie positive di individui comuni, che nel loro piccolo hanno trionfato sulle loro sfide, incarnando così l’essenza dei supereroi Marvel più amati.

I giovani protagonisti di questa serie rappresenteranno il concetto di supereroe tanto caro a Stan Lee e per ringraziarli per il loro impegno ognuno di loro ha ricevuto un albo a fumetti davvero speciale, in cui sono stati introdotti i loro alter ego eroici in terra 616.

Marvel’s Hero Project sarà una produzione Marvel New Media realizzata in collaborazione con Maggievision Productions.

La serie vedrà come produttori esecutivi Sana Amanat, Sarah Amos, Joe Quesada, Shane Rahmani, Stephen Wacker, Liza Wyles per Marvel e Maura Mandt e John Hirsch per MaggieVision Productions.