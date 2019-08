D23 Expo: The Mandalorian si mostra nel suo trailer ufficiale

The Mandalorian è l'attesissima serie tv live action ambientata nell'universo di Star Wars. Pedro Pascal interpreterà il pistolero solitario protagonista di questa serie.

Era stato annunciato e finalmente il trailer di The Mandalorian è stato diffuso, durante lo showcase dedicato a Disney+ in programma durante la D23 Expo.

The Mandalorian sarà la prima serie tv live action ambientata nell’universo di Star Wars e sarà distribuita a partire dal 12 novembre 2019, contestualmente al lancio, negli Stati Uniti, della piattaforma di streaming online Disney+.

Gli eventi narrati in The Mandalorian si svolgeranno tra Episodio VI e Episodio VII (precisamente 5 anni dopo il finale de Il Ritorno dello Jedi), in un periodo di forte instabilità politica in cui coesistono molte zone di grigio.

Il protagonista (Pedro Pascal), da cui la serie prende il nome, sarà un cacciatore di taglie, un pistolero solitario di Mandalor in viaggio nella parte più remota della galassia, molto lontano dal controllo della Nuova Repubblica.

Il tono dello show sarà molto simile ad un western ambientato nell’universo di Star Wars, dove ogni personaggio sarà caratterizzato da una certa dose di ambiguità morale. Per rimanere il più possibile aderente al mood dello show Pedro Pascal, durante il panel, ha ammesso che per tirare fuori il suo lato più badass, di essersi ispirato a Clint Eastwood e ai film di Akira Kurosawa.

Oltre a Pascal, nel ruolo del protagonista, il cast di The Mandalorian è composto da nomi di un certo peso del cinema action e delle serie tv.

Gina Carano interpreterà Kara Dune, un ex Shock Trooper ribelle dall’indole solitaria che fatica a lasciarsi indietro il suo passato militare, mentre Carl Weathers sarà il malvagio leader della gilda dei cacciatori di taglie Greef Karga. Il personaggio di Weathers entrerà in contatto con il Mandaloriano per proporgli un lavoro importante, mentre non sappiamo ancora in che rapporti saranno Kara Dune e il Mandaloriano.

A rendere ancora più speciale e interessante questa serie saranno anche gli altri attori coinvolti: Giancarlo Esposito, Nick Nolte, Emily Swallow, Omid Abtahi, Taika Waititi e Werner Herzog.

Al cast di attori si aggiunge un comparto di produzione formato da Jon Favreau, nel ruolo di sceneggiatore, showrunner e creatore della serie a cui si affiancheranno Dave Filoni (Clone Wars, Star Wars: Rebels, Star Wars: Resistance), Kathleen Kennedy e Colin Wilson.

La prima stagione di The Mandalorian sarà composta da 8 episodi da 45 minuti l’uno, ma al momento del lancio americano di Disney+ sarà disponibile alla visione soltanto il primo episodio e le date di pubblicazione degli altri saranno annunciate in seguito.