Da quando abbiamo visto che cosa può fare al momento giusto un potente “Dracarys“, abbiamo voluto conoscere meglio il Valiriano e i suoi segreti linguistici. Lo spagnolo, il francese? Superate. Sembra che non siano più queste le lingue più desiderate che vogliamo apprendere: le lingue delle serie tv più famose diventano sempre più popolari tra i fan. Vi spieghiamo il perché e quali sono le più ricercate.

“Ti amo” in Klingon: tutti vogliono imparare le lingue delle serie tv più famose

Ricordate l’episodio 17 della stagione 15 dei Simpson? Edna, l’insegnante di Bart Simpson, stava per sposarsi con l’uomo dei fumetti con un matrimonio in Klingon. Era il 1989 e anche a quei tempi, i Simpson avevano previsto tutto, ancora una volta. Sembra proprio che le lingue inventate delle serie tv più famose riscuotano grande successo verso i fan. Ma non soltanto trent’anni fa, bensì oggi, anzi, soprattutto oggi.

Da quando è andato in onda lo spin-off del Trono di Spade, House of the Dragon, sono aumentate vertiginosamente le ricerche su Google riguardanti “Impara il Valiriano“. Le cifre si attestano a uno sbalorditivo 539% in più. Il motivo sembrerebbe da ricercare nella volontà dei fan di comprendere sempre più profondamente i loro personaggi più amati. Sembrano essere desiderosi, infatti, non soltanto di imitarli, bensì di capirli nei loro momenti più intimi.

Tutto ciò è quanto emerso da una ricerca di Jeffbet.com, che ha cercato di scoprire le motivazioni dietro l’aumento vertiginoso di questa tendenza e specialmente indicare quali lingue delle serie tv sono le più ricercate. Per scoprirlo, gli esperti di Jeffbet.com hanno analizzato i dati di ricerca globali di Google e hanno scoperto quanto segue.

Le lingue delle serie TV più ricercate: la classifica

Questa è la classifica delle 10 lingue immaginarie delle serie tv più famose, secondo il sito di entertainment.

Klingon, Star Trek, Ricerche annuali su Google: 228,000 Elfico, Signore degli Anelli, Ricerche annuali su Google: 132,000 Dothraki, Trono di Spade, Ricerche annuali su Google: 63,600 Valiriano, House of the Dragon, Ricerche annuali su Google: 33,600 Minionese, Cattivissimo Me, Ricerche annuali su Google: 15,600 Kryptoniano, Superman, Ricerche annuali su Google: 13,200 Vulcaniano, Star Trek, Ricerche annuali su Google: 10,800 Sindarin, Signore degli Anelli, Ricerche annuali su Google: 4,200 Serpentese, Harry Potter, Ricerche annuali su Google:4,200 Huttese, Star Wars, Ricerche annuali su Google: 3,600

A quanto emerge dalla lista, la lingua più ricercata tra quelle delle serie tv è il “Klingon” dell’universo di Star Trek: le prime parole Klingon furono create dall’attore James Doohan nel 1979, tuttavia nel 1983 fu assunto un linguista per espandere le frasi semplici e creare un linguaggio completamente nuovo. Le persone sono così interessate all’apprendimento della lingua che esiste persino una scuola online chiamata Klingon Language Institute dedicata all’insegnamento. Fateci un pensierino.

L’Elfico di Il Signore degli Anelli è il secondo classificato nella lista, con 132.000 ricerche ogni anno. È interessante sottolineare che negli ultimi 12 mesi le ricerche di “elfico” sono aumentate del 61%: merito degli Anelli del Potere?

Il terzo posto va al “Dothraki” del Trono di spade con 63.000 ricerche medie annuali, seguito da “Valiriano”. Quest’ultimo pare essere, tuttavia, in forte crescita. L’Alto Valiriano è cresciuto fino a comprendere circa 2.000 parole e, sebbene possa essere un linguaggio di fantasia, ha un proprio sistema di regole che lo governano. Proprio come qualsiasi altra lingua. Prima del prequel di “La casa del drago”, Duolingo ha persino lanciato il suo corso di lingua dell’Alto Valiriano per aiutare i fan a espandere i propri termini. Oltre a Dracarys, ovviamente.

Un’altra lingua insolita che sta guadagnando sempre più consensi da parte dei fan è il minionese (15.600), l’idioma parlato dai tirapiedi del film Cattivissimo me. Secondo i linguisti, il minionese è una lingua poliglotta, che prende in prestito parole e regole grammaticali da molte lingue diverse. Contiene alcuni elementi dell’inglese, tuttavia contiene anche parole di altre lingue come spagnolo, italiano, cinese, filippino, francese e russo.

Il “Kryptoniano” è la lingua parlata sul pianeta immaginario Krypton, luogo di nascita di Superman, e fa anche parte della top 10 con 13.200 ricerche globali. È apparso per la prima volta per iscritto nei fumetti di Superman come scarabocchi casuali, tuttavia in 2000 DC Comics ha introdotto un alfabeto di traslitterazione contenente simboli per ciascuna delle lettere dell’alfabeto inglese. Una versione più complessa dell’alfabeto kryptoniano appare anche nello show televisivo Smallville.

Più in basso nell’elenco, vediamo altre lingue immaginarie tra cui il Sindarian, un altro di Il Signore degli Anelli, insieme al Vulcaniano di Star Trek. Anche il famoso “Serpentese” di Harry Potter è tra i primi 10, ricevendo 4.200 ricerche annuali.