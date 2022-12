Nonostante il mito del Diavolo Custode possa presentare una serie incredibile di spunti per la futura serie del Marvel Cinematic Universe dedicata Matt Murdock, gran parte della curiosità del fandom del franchise sembra concentrarsi sull’aspetto sentimentale di Daredevil: Born Again. Mentre in molti sperano che Deborah Ann Woll possa tornare a vestire i panni di Karen Page come nella precedente versione ‘netflixiana’ del Cornetto, pare che i Marvel Studios abbiano ingaggiato due attrici destinate ad essere protagoniste di potenziali love story in Daredevil: Born Again.

Il recente casting di alcune attrici suggerisce diverse love story per Daredevil: Born Again

Nella sua precedente vita seriale, recuperabile recentemente anche su Disney+, Matt Murdock, come accaduto anche nei comics, non ha mancato di vivere diverse storie amorose, da Claire Temple (Rosario Dawson) a Karen Page (Deborah Ann Woll) sino a Elektra (Elodie Yung). L’ingresso del Diavolo Custode nel Marvel Cinematic Universe non ha tardato nel mostrare un nuovo interesse amoroso di Matt Murdock, ossia Jennifer Walters, che al termine di She-Hulk: Attorney at Law sembra essere l’attuale fiamma del Cornetto.

Marvel's Daredevil

Notizie recenti in merito al cast della futura serie dedicata a Matt Murdock sembrano indicare la possibilità di nuove love story in Daredevil: Born Again. Secondo Deadline, infatti, i Marvel Studios avrebbero coinvolto nella serie Margarita Levieva e Sandrine Holt, che dovrebbero essere due personaggi femminili coinvolti sentimentalmente con i protagonisti della serie. Il primo pensiero va ovviamente a Matt Murdock, che nella sua vita fumettistica ha un ricco parterre di compagne e amori tragici, ma non dobbiamo dimenticare come, nella serie Netflix, è stata pensata anche una storia d’amore per Kingpin, portando in scena Vanessa Marianna (Ayelet Zurer), compagna del boss e centrale nello sviluppo del personaggio.

Dopo aver avuto la conferma della presenza di Kingpin anche nel Marvel Cinematic Universe, grazie alla sua apparizione in Hawkeye, la possibilità che venga nuovamente esplorata la sua vita privata potrebbe rappresentare un’idea intrigante per il suo futuro sviluppo nel Marvel Cinematic Universe, che non si limiterà a Daredevil: Born Again.

