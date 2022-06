Prima dell’arrivo delle serie del Marvel Cinematic Universe, gli eroi della Casa delle Idee erano stati protagonisti di produzioni nate come collaborazione tra Marvel Studios e Netflix, che si erano rivolte ai cosidetti urban heroes, i supereroi marveliani che vivevano le proprie avventure nei vicoli bui e malfamati della Grande Mela. Nonostante un buon successo, queste serie Netflix non sono mai state inserite nel canone del Marvel Cinematic Universe, rimanendo nel catalogo del servizio streaming di Reed Hastings. A meno fino a poco fa, quando gli urban heroes sono spariti dal palinsesto di Netflix. L’arrivo di queste serie porta ora farsi un interrogativo: come vedere Daredevil, The Punisher gli Urban Heroes Marvel in ordine cronologico su Disney Plus?

Le serie degli Urban Heroes Marvel

Sarà quindi possibile vedere Daredevil, Jessica Jones, Punisher e le altre serie degli urban heroes marvel su Disney Plus dal 29 giugno. Pur essendo i tre personaggi citati quelli più attesi, non possiamo dimenticare che legate a queste serie erano anche delle produzioni dedicate ad altri personaggi Marvel, che sono stati anche protagonisti di una serie team up che ha portato sul piccolo schermo una delle formazioni supereroiche più note del Marvel Universe fumettistico, i Difensori.

Daredevil

La prima serie degli urban heroes marveliani, è stata dedicata a Matt Murdock (Charlie Cox), avvocato cieco di Hell’s Kitchen, che grazie a un addestramento fisico estremo e ai suoi sensi iperpotenziati in seguito all’incidente con un materiale radioattivo che o ha privato della vista ha assunto l’identità del vigilante Daredevil. Di giorno, Matt Murdock cerca di far rispettare le leggi nelle aule di tribunale muovendosi all’interno dei sistema legale americano, di notte invece si muove furtivo tra i vicoli di New York per imporre una giustizia più violenta, contrapponendosi al crescente potere del signore del crimine Kingpin (Vincent d’Onofrio). La serie di Netflix, composta di tre stagioni, si basa su alcune delle storiche run del personaggio, facendo comparire personaggi fondamentali del mito del Diavolo Custode.

Jessica Jones

L’investigatrice privata Jessica Jones (Kristen Ritter) è una donna dal carattere scontroso, scostante e decisamente lontana dai canoni tipici della supereroina. Caratterizzata da una forza sovrumana, Jessica è angosciata dall’esperienza passata con Killgrave (David Tennant), uomo dotato del potere di imporre la propria volontà manipolando quella altrui. In passato, Killgrave ha plagiato anche Jessica, che ora si ritrova a dovere convivere con questa esperienza, affrontato paure e dubbi mentre cerca di costruirsi una nuova vita.

Luke Cage

L’ex galeotto Luke Cage (Mike Colter) ritorna nel suo quartiere di Harlem, sperando di riuscire a costruirsi una nuova esistenza. Durante la sua detenzione, frutto di un vistoso errore giudiziario, Luke è stato sottoposto a esperimenti che lo hanno dotato di una pelle indistruttibile e di una forza prodigiosa, che vorrebbe mettere al servizio della propria comunità. Quando nel quartiere cominciano a manifestarsi delle situazioni poco pulite, Luke si sente direttamente coinvolto, scegliendo di scendere campo, anche a costo di affrontare vecchie ferite.

Iron Fist

Danny Rand (Finn ones) è l’erede di una ricca famiglia di industriali, scomparso da bambino durante un viaggio con la propria famiglia. Sopravvissuto alla tragedia e accolto dai monaci del remoto monastero di K’un-L’un, dove viene addestrato alle arti marziali e cresciuto per acquisire i mistici poteri che lo rendo il Pugno d’Acciaio. Tornato adulto a New York, intraprende una battaglia personale per rientrare in possesso dell’azienda di famiglia, scontrandosi al contempo con una misteriosa organizzazione criminale infiltratasi nella malavita newyorkese, con fini decisamente pericolosi

Punisher

L’ex marine Fran Castle (Jon Bernthal), dopo avere perso la moglie e il figlio durante una sparatoria tra criminali, intraprende una propria crociata personale contro la malavita. Comparso nella seconda stagione di Daredevil, inizialmente è un avversario ideologico del Diavolo Custode, apparentemente compiendo la sua vendetta e terminando la propria missione. Nella serie a lui dedicata, Castle dopo avere vanamente cercato di ricostruirsi una vita con l’identità di Pete Castiglione, viene rintracciato da un ex agente della CIA, Davide Lieberman, che gli svela la verità sulla morte dei suoi cari, proponendogli di allearsi per vendircarsi.

Defenders

Ambientato dopo la seconda stagione di Daredevil e dopo la prima di Iron Fist, The Defenders è una miniserie in cui Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist sono costretti a collaborare per impedire che la potente e misteriosa organizzazione criminale nota come la Mano riesca a prendere il controllo di New York. Nonostante un’iniziale difficoltà nel collaborare, i quattro eroi riusciranno a trovare un terreno comune, diventando una squadra.

Dopo la prima stagione di ciascuna serie, diventa abbastanza complesso seguire il corretto ordine di visione delle serie degli urban heroes marveliane, pur non arrivando ai livelli della più strutturata continuity del Marvel Cinematic Universe. Se l’MCU non manca di muoversi piuttosto liberamente sull’asse temporale (come nei casi di Captain Marvel o Black Widow), il contesto urbano delle serie dedicata a Daredevil, Jessica Jones, Punisher, Cage e Iron Fist mantengono una linearità tale che diventa più semplice seguire un ordine di visione corretto e finalizzato a un’esperienza complessiva coerente e, soprattutto, priva di spiacevole spoiler.

Ecco quindi l’ordine di visione corretto delle serie degli urban heroes marveliano, che ricordiamo ancora una volta non sono comprese nel Marvel Cinematic Universe:

Daredevil Season 1 – Daredevil affronta la Mano Jessica Jones Season 1 – Jessica Jones conosce Luke Cage e lotta contro il controllo che Killgrave esercita su di lei Daredevil Season 2 – Matt Murdock (alias Daredevil) incrocia la strada di Frank Castle Luke Cage Season 1 – Luke Cage, dopo aver scoperto il segreto di Jessica Jones, intraprende una nuova strada che lo porta a divenire l’eroe di Harlem Iron Fist Season 1 – Danny Rand torna in America e diviene una spina nel fianco della Mano The Defenders Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist uniscono le forze per combattere la Mano The Punisher Season 1 – Frank Castle si infiltra nella criminalità newyorkese e inizia la sua crociata Jessica Jones Season 2 – Jessica indaga sulla misteriosa IGH Luke Cage Season 2 – Luke Cage è l’eroe di Harlem, ma deve scontrarsi con i retroscena criminali della politica locale Iron Fist Season 2 – Iron Fist affronta le conseguenze del suo scontro con la Mano Daredevil Season 3 – Matt affronta le conseguenze del finale di Defenders The Punisher Season 2 – Frank Castle affronta il criminale Jigsaw Jessica Jones Season 3 – Jessica Jones compie un viaggio alla scoperta dei propri poter



L’offerta di Disney Plus