Dopo il susseguirsi di voci negli ultimi anni, finalmente il momento tanto atteso è arrivato. Durante il panel dei Marvel Studios nell’iconica sala H del San Diego Comic-Con è stata annunciata la nuova serie TV di Daredevil, ovviamente sempre con Charlie Cox nei panni del vigilante mascherato.

Annunciata la nuova serie TV di Daredevil

Dopo averlo interpretato nella serie Netflix, conclusasi dopo tre stagioni, ed essere apparso in Spider-Man: No Way Home, Matt Murdock è pronto a tornare in azione. La serie si chiamerà Daredevil: Born Again, chiaro riferimento alla celebre run a fumetti di Frank Miller e David Mazzucchelli. Confermata anche la presenza di Kingpin.

Sarà composta da 18 episodi e arriverà su Disney+ nella primavera del 2024. Come annunciato da Kevin Feige, la serie farà ufficialmente parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Prima di allora, però, i fan potranno rivedere Daredevil in She-Hulk, serie in arrivo ad agosto e incentrata sulla cugina di Hulk.

Ma non è tutto, perchè il Daredevil di Charlie Cox e il Kingpin di Vincent D’Onofrio appariranno anche in Echo, serie incentrata su Maya Lopez (Alaqua Cox), una supereroina nativa americana sorda che ha il talento di imitare lo stile di combattimento di qualsiasi avversario. Il suo debutto è avvenuto in Hawkeye.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Daredevil: Born Again, an Original series starring Charlie Cox and Vincent D'Onofrio, streaming Spring 2024 on @DisneyPlus. #SDCC2022 pic.twitter.com/Nrt7xQmqfi — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

Staremo a vedere se la nuova serie TV manterrà la stessa violenza della precedente o se avrà toni più leggeri. In ogni caso le tre stagioni di Daredevil, vietate ai minori, sono approdate su Disney+ assieme agli altri progetti legati ai Defenders, ovvero Luke Cage, Jessica Jones e Iron Fist.

Charlie Cox ha debuttato nei panni del Diavolo Custode nel 2015, attirandosi in breve tempo le simpatie di critica e pubblico. L’attore aveva più volte espresso il desiderio di tornare a bordo con un nuovo progetto e finalmente è stato accontentato. Ma non è tutto, perchè doppierà il vigilante mascherato in Spider-Man: Freshman Year, serie animata sugli anni di formazione di Peter Parker/Spider-Man.