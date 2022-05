La notizia che tutti i fan del Diavolo Custode attendevano con ansia è finalmente giunta, grazia a Variety, che nelle scorse ha annunciato che Disney sta lavorando alla serie di Daredevil ambientata nel Marvel Cinematic Universe. Dopo l’apparizione di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home, la speranza di veder nuovamente in azione il Cornetto anche nel Marvel Cinematic Universe si è fatta sempre più concreta, complice la presenza della storica nemesi di Daredevil, Wilson ‘Kingpin’ Fisk, in Hawkeye. Apparentemente, Daredevil arriverà su Disney Plus come parte della valorizzazione seriale del mondo supereoico marveliano del servizio streaming Disney.

Disney Plus avrebbe in cantiere la serie di Daredevil

Secondo quanto rivelato da Variety, infatti, Matt Corman e Chris Owrd sono stati incaricati di scrivere la sceneggiatura della serie di Daredevil per Disney+, assumendo anche il ruolo di produttori esecutivi. Al momento manco dichiarazioni e conferme ufficiali, ma la sensazione è che il futuro del Diavolo Custode su Disney+ sia oramai una certezza. Dopo il cameo di Cox nei panni ‘civili’ di Matt Murdock come difensore di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home, seguito dalla migrazione delle serie degli urban heroes marveliani da Netflix a Disney+, i segnali sembravano portare a questa possibilità.

In seguito a questa apparizione, Cox non ha mai negato che avrebbe voluto tornare nuovamente a vestire i panni del protettore cieco di Hell’s Kitchen, pur consapevole di come un passaggio da Netflix a Disney+ avrebbe comportato un cambio nella caratterizzazione del suo alter ego. Quanto visto nelle precedenti serie, frutto della collaborazione tra Marvel Studios e Netflix, è pressochè incompatibile con la grammatica narrativa del Marvel Cinematic Universe, che pur avendo recentemente mostrato un’apertura verso temi più duri e oscuri (come per Moon Knight e Doctor Strange nel Multiverso della Follia), difficilmente potrebbe accettare sequenze di lotta violente come quelle mostrate nel Daredevil di Netflix, che sono state comunque ufficialmente dichiarate come non canoniche all’interno della continuity del Marvel Cinematic Universe.

Quanto rivelato da Variety porta anche a chiedersi come il Matt Murdock di Charlie Cox possa inserirsi nell’attuale fase del Marvel Cinematic Universe. Non dimenticando che HAwkeye ha introdotto ben due personaggi che hanno un vissuto importante con il Diavolo Custode, ossia Kingpin e Maya ‘Echo’ Lopez, si potrebbe pensare che l’arrivo ad agosto di She-Hulk potrebbe esser un buon punto di rientro per Murdock, considerato che un incontro/scontro tra Matt e Jennifer Walters in aula non sarebbe improbabile.

La possibilità di rivedere Daredevil su Disney+ apre anche scenari interessanti per altri personaggi marveliani approdati su Netflix, come Jessica Jones, Punisher o Luke Cage.

