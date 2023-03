Cercate un anime che catalizzi in unico flusso l’azione, i combattimenti e le emozioni proprie dei videogame in realtà virtuale? Shangri-La Frontier, ispirato alla web novel di Katarina la quale ispira il manga realizzato da Ryosuke Fuji, potrebbe fare per voi e oggi possiamo guardare il nuovo trailer che a sua volta annuncia la data di inizio dell’adattamento e dove guardarlo in streaming.

Data di inizio e dove guardare in streaming Shangri-La Frontier, l’anime sui videogame in realtà virtuale

Prodotto dallo studio di animazione C2C, l’anime esordirà ad ottobre 2023 e una volta uscito Crunchyroll lo distribuirà attraverso i propri sistemi in forma sottotitolata.

Adesso vediamo alla nuove sequenze nel trailer diffuso dal canale ufficiale YouTube dedicato all’adattamento:

Kodansha, mediante Weekly Shonen Magazine, pubblica l’adattamento manga della web novel realizzata da Ryosuke Fuji come anticipato in apertura.

Ecco di seguito di cosa parla la storia con la seguente sinossi:

Lo studente di secondo anno di scuole superiori, Rakuro Hizutome, è interessato solo ed esclusivamente al trovare videogiochi scadenti e giocarli sino allo sfinimento. Le sue abilità da giocatore sono seconde a nessuno e per lui non esiste nessun gioco tanto brutto da non essere provato. Quando ha approcciato il nuovo videogioco di realtà virtuale, Shangri-La Frontier, parte immediatamente all’azione senza pensarci due volte. Riuscirà anche un esperto di videogiochi come Rakuro, però, a scoprire tutti i segreti che Shangri-La Frontier nasconde…?

Fra lo staff principale dell’anime, Toshiyuki Kubooka dirige il progetto presso C2C supportato da Hiroki Ikeshita, Kazuyuki Fudeyasu (Black Clover, Record of Ragnarok) supervisiona e scrive la sceneggiatura. Ayumi Kurashima (DEVILMAN crybaby, Megalobox 2: Nomad) è il character designer e responsabile animatore. monaca compone le musiche.

Shangri-La Frontier: manga e anime

Katarina ha lanciato la novel mediante il sito web Shosetsu-ka ni Naro (Diventiamo Scrittori di Novel) nel maggio 2017. Katarina ha anche scritto un romanzo aggiuntivo legato alla serie mediante Weekly Shonen Magazine. La serie novel segue le vicende dell’eroe femminile Saiga 0, ovvero top player di “Shangri-La Frontier”.

Relativamente all’adattamento manga, invece, Ryosuke Fuji, ha lo ha lanciato nel luglio 2020 attraverso le pagine di Weekly Shonen Magazine. In Italia l’opera è edita da Planet Manga e qui potete acquistare il primo avvincente volume.

Ad ottobre 2023 avrà inizio l’adattamento anime a cura dello studio di animazione C2C. Crunchyroll lo trasmetterà fuori dal Giappone.