Data di uscita e titolo del nuovo film di One Piece

Non solo la serie tv live action per Netflix, pare proprio sia in arrivo anche il nuovo film animato di One Piece, ispirato come sempre all’universo realizzato da Eiichiro Oda all’interno del suo manga omonimo, e le prime informazioni stanno circolando proprio tra i sistemi del dominio http://onepiece-film.jp.

One Piece – il nuovo film è realtà: titolo e data di uscita

Secondo quanto emerso infatti dal dominio appena citato, il nuovo film animato è realtà, si intitola ONE PIECE FILM RED ed è in uscita nelle sale giapponesi il 6 agosto 2022.

Il nuovo film è diretto da Goro Taniguchi (il primo professionista ad aver animato ufficialmente Rufy), la sceneggiatura è a cura di Kuroiwa Tsutomu ed Eiichiro Oda in persona supervisiona la produzione. Proprio quest’ultimo ha anche in serbo un commento sull’annuncio del film, anch’esso trapelato, che possiamo di conseguenza farvi leggere di seguito:

Sono stufo di disegnare vecchi uomini leggendari nei film! Voglio disegnare una nuovo personaggio femminile e questo è ciò che farò ora! Ecco come la produzione ha avuto inizio… non sembra forse praticamente l’opposto di ciò che rappresenta One Piece? Inoltre, sapevate che Goro Taniguchi, il regista di questo nuovo film, è stato il primo professionista al mondo ad aver animato ufficialmente Rufy? Ebbene, è così. Ma non è tutto, abbiamo tante altre imminenti informazioni che vi sorprenderanno. Questo è il nuovo film, lo abbiamo chiamato RED!! Spero che lo attendiate con ansia e proviate ad immaginare come sarà!!

Ancora, sono emerse delle prime immagini raffiguranti il titolo del film e la line-art di quella che sembra essere il personaggio femminile citato dal maestro Oda. Sebbene non ancora propriamente ufficializzato, il film potrebbe avere un qualche collegamento con Shanks “Il Rosso“, a giudicare anche dalla “cicatrice” posta su “RED” che ricorda molto quella dell’Imperatore.

L’annuncio ufficiale del film è atteso per la conclusione dell’episodio 1000 della serie anime corrispondente, in corso di trasmissione domenica 21 novembre 2021, quindi prestiamo ancora un po’ di pazienza per apprendere ulteriori dettagli.

Prima di chiudere, ricordiamo che l’episodio 1000 si intitola “Forza travolgente! Il raduno dei pirati di Cappello di paglia” e che adatterà gli eventi del capitolo 989 del manga corrispondente (volume 98). In Italia sarà possibile visionarlo sottotitolato mediante Crunchyroll. Cliccate qui per ulteriori dettagli.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1031 capitoli e 100 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 99 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 594 episodi doppiati poichè dal 20 ottobre sono ritornati in tv con gli inediti. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha). Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation, in corso ininterrotto dal 1999 con all’attivo 999 episodi totali, che sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperate qui gli ultimi dettagli.