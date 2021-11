One Piece 1000: titolo, trailer e cosa adatterà

Alla conclusione dell’episodio 999 della serie anime di One Piece, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Eiichiro Oda, è stato svelato l’atteso titolo del successivo che segnerà un nuovo gigantesco record per il franchise: l’episodio 1000.

L’episodio 1000 del longevo adattamento anime avuto inizio nel 1999 si intitola “Forza travolgente! Il raduno dei pirati di Cappello di paglia” e sarà trasmesso domenica 21 novembre. In concomitanza col Giappone, in Italia sarà possibile visionarlo sottotitolato mediante Crunchyroll.

Ancora, è stato anche diffuso il trailer che anticipa gli eventi e possiamo guardarlo qui di seguito:

L’episodio 1000 adatterà il capitolo 989 del manga corrispondente (volume 98) e ha in serbo per gli spettatori, finalmente, la prima grande riunione dei pirati di Cappello di Paglia da quando Jinbe ha deciso di unire le forze. Bersagliati su tutti i fronti da Big Mom, dalle truppe di Kaido e le sue Superstar, Rufy e compagni si promettono di restare sempre più uniti per permettere all’aspirante Re dei Pirati di raggiungere il tetto di Onigashima e battere Kaido per la liberazione di Wano.

Mancano ancora sette giorni al grande evento che, guardandolo da un’altra prospettiva, in realtà non farà altro che aprire altri portoni per futuri nuovi record del franchise. Difatti, ricordiamo che è previsto un annuncio misterioso il giorno della trasmissione dell’episodio e che, ancora, è stato svelato il cast della serie tv live-action per Netflix di One Piece e possiamo recuperare il tutto cliccando qui.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1031 capitoli e 100 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 99 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 999 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 591 episodi doppiati poichè dal 20 ottobre sono ritornati in tv con gli inediti. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperate qui gli ultimi dettagli.