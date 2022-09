Quando lo scorso Star Wars Day Dave Filoni ha annunciato Tales of the Jedi, la nuova serie animata antologica ha subito colto l’interesse dei fan della saga. Per diversi mesi abbiamo raccolto i rumor su cosa avremmo dovuto aspettarci in questi sei episodi, ma l’attesa è stata premiata con una presentazione ufficiale al D23 Expo, dove Lucasfilm ha presentato trailer e data di uscita di Tales of the Jedi.

Durante il D23, LucasFilm svela la data di uscita di Tales of the Jedi

Tales of the Jedi è una serie animata antologica nata da un’idea di Filoni, già noto per aver dato i natali ad altre produzioni animate del franchise, come Clone Wars. Al centro della filosofia di Filoni, come confermato più volte dallo stesso sceneggiatore, c’è la convinzione che ogni storia raccontata, che sia film o animazione o declinata in altri media, sia comunque parte della continuity della saga, il che consente di ordire una ricca trama di eventi e avventure che possa sempre stuzzicare la curiosità di fan.

A scene from "STAR WARS: TALES OF THE JEDI", season 1 exclusively on Disney+. .. 2022 Lucasfilm Ltd. & .... All Rights Reserved.

Per Tales of the Jedi, Filoni si è affidato a figure amate del fandom, andando a raccontare momenti ignoti del loro passato e che potrebbero gettare nuova luce sul loro ruolo nella saga. Assisteremo al periodo in cui il Conte Dooku era ancora un Jedi, vedremo Qui-Gon Jinn, l’amato maestro Jedi comparso in La minaccia fantasma, sviluppare la sua personalità atipica per un Jedi, e gli spettatori anglofoni avranno la possibilità di sentirlo nuovamente con la voce di Liam Neeson, mentre la versione più giovane di Qui-Gonn sarà doppiata dal figlio di Neeson, Michael. Anche Ahsoka avrà un proprio spazio, un arco narrativo in tre episodi in cui, con un voluto utilizzo minimal dei dialoghi, si cercherà di mostrare la crescita della ex padawan di Anakin Skywalker.

Proprio dallo story arc di Ahsoka è stato tratto ‘Life and Death’, episodio di circa 15 minuti che è stato mostrato durante il panel di Star War al D23, con protagonista la piccola Ahsoka e la madre, un rapporto che sta molto a cuore a Filoni, che ritiene che questo elemento emotivo sia stato ignorato troppo a lungo dalla saga.

Oltre al trailer, è stata ufficializzata la data di uscita di Tales of the Jedi, che arriverà su Disney Plus il prossimo 26 ottobre.

