Shang-Chi: ecco quando ricomincerà la produzione

A causa dell’emergenza sanitaria, molte produzioni cinematografiche e televisive si sono viste costrette ad interrompere le riprese, incluso il nuovo film dei Marvel Studios, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, con protagonista l’eroe omonimo esperto di arti marziali, ma di cui si è saputa la data in cui ricomincerà la produzione.

Secondo un report di Deadline, sembra che i Marvel Studios sperano di ricominciare le riprese di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings in Australia entro la fine di Luglio. Sembra, inoltre, che all’arrivo della troupe e del cast sul posto, debbano osservare tutti un periodo di quarantena, come previsto dalle autorità australiane.

La produzione era già stata fermata a Febbraio dopo che lo stesso regista, Destin Daniel Cretton, è stato messo in quarantena proprio a causa del virus, come si legge in una nota rilasciata a suo tempo dalla crew del film:

“Come molti di voi sanno, Destin, il nostro regista, ha un bambino appena nato. Voleva esercitare ulteriori precauzioni, dato l’ambiente attuale e ha deciso di sottoporsi ai test per Covid-19 oggi. Attualmente si è messo in auto-isolamento su raccomandazione del suo medico.”

Quella di Shang-Chi sarà la seconda produzione Disney a riprendere la produzione insieme ad Avatar 2. Al momento, il film è previsto per uscire nei cinema il 7 Maggio 2021, ma con l’emergenza sanitaria ancora in corso e i numerosi ritardi, non è da escludere che slitti a data da destinarsi.

Diretto da Destin Daniel Cretton, Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings avrà come interpreti confermati fino ad ora Simu Liu, Tony Leung e Awkwafina.