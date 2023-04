La Kadokawa Anime ha recentemente condiviso, sul proprio canale You Tube, il nuovo trailer dedicato a Resident Evil: Death Island (titolo giapponese: Biohazard: Death Island), confermando la sua uscita in Giappone. Nel video ritroviamo anche tantissimi volti noti della saga di Capcom, pronti a lanciarsi in questa nuova e oscura avventura animata.

Data d’uscita e tantissimi volti dal passato nel nuovo trailer di Resident Evil: Death Island

In base al nuovo trailer di Resident Evil: Death Island, vedremo Leon S. Kennedy, Chris Redfield, Rebecca Chambers, Claire Redfield e Jill Valentine tornare a collaborare per affrontare una nuova e disastrosa situazione connessa al virus che tutti conosciamo, anche se questa volta il core dell’azione è piuttosto claustrofobico e pieno d’insidie del tutto inaspettate. Atteso in Giappone il 7 luglio, di seguito trovate la sinossi ufficiale condivisa da Sony Pictures Entertainment (tramite animenewsnetwork.com):

Leon S. Kennedy, l’agente D.S.O., è in missione per salvare il dottor Antonio Taylor dai rapitori, quando una donna misteriosa ostacola il suo inseguimento. Nel frattempo Chris Redfield, agente B.S.A.A., sta indagando su un’epidemia di zombi a San Francisco, in cui non è possibile identificare la causa dell’infezione. L’unica cosa che le vittime hanno in comune è che hanno visitato l’isola di Alcatraz di recente. Seguendo quell’indizio Chris e la sua squadra si dirigono verso l’isola, dove li attende un nuovo orrore.

Eiichiro Hasumi (Resident Evil: Infinite Darkness, Assassination Classroom live-action) dirige il film e Makoto Fukami (Psycho-Pass) scrive la sceneggiatura. Al loro fianco troviamo anche Rei Kondō (Resident Evil: Damnation), che è responsabile della colonna sonora del film, e il regista CG Tomohiro Shimizu.

Per chi non lo sapesse Resident Evil: Death Island è il sequel diretto di Resident Evil: Vendetta (che potete recuperare su Amazon). Nel suo cast di voci inglesi troviamo: Matthew Mercer (Leon S. Kennedy), Kevin Dorman (Chris Redfield) ed Erin Cahill (Rebecca Chambers). Cosa vi aspettate da questa nuova trasposizione animata che, almeno dalle immagini rilasciate fino ad ora, sembra promettere tantissima azione e orrore in perfetto stile Resident Evil? Vi ricordiamo che non si tratta affatto del primo esperimento animato in questo senso (Resident Evil: Infinite Darkness di Netflix è un esempio di ciò).