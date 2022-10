Il servizio di streaming DAZN ha lanciato un’offerta speciale dedicata ai nuovi clienti che consente di avere la prima settimana di visione totalmente offerta da DAZN stesso. Con il campionato di Serie A TIM che entra sempre più nel vivo e con gli altri tornei calcistici come la Serie B, la Liga e le partite di Europa League e Conference League (oltre a tanti altri sport come Basket, MotoGP e Tennis), sempre più appassionati stanno pensando di abbonarsi, allora perché non approfittarne per avere una settimana offerta da DAZN?

Come funziona la nuova offerta?

Dal 24 ottobre al 26 ottobre e solo in questi giorni, i clienti che sono intenzionati ad attivare il proprio abbonamento potranno farlo con un regalo offerto da DAZN. I primi 7 giorni di utilizzo del servizio saranno offerti direttamente da DAZN e, al termine del periodo in offerta, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente o potrete disdirlo quando vorrete. L’offerta è valida unicamente per i nuovi clienti che decideranno di attivare il piano DAZN STANDARD che ha un costo mensile di 29,99 euro a cui vanno esclusi, ovviamente, i primi 7 giorni offerti da DAZN.

Se voleste capire quali sono i dispositivi compatibili con il servizio e i requisiti necessari per fruirne al meglio, vi ricordiamo quali sono tutti quelli compatibili:

PC Windows e Mac: attraverso uno dei browser Web supportati come Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer o Safari.

attraverso uno dei browser Web supportati come Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer o Safari. Smartphone e tablet Android equipaggiati con Android 4.4 o successivi.

equipaggiati con Android 4.4 o successivi. iPhone e iPad ovvero iPhone 5 e successivi, iPad 2 e successivi e iPod Touch di 5ª generazione e successivi. È richiesta una versione di iOS pari o successiva alla 9.

ovvero iPhone 5 e successivi, iPad 2 e successivi e iPod Touch di 5ª generazione e successivi. È richiesta una versione di iOS pari o successiva alla 9. Tablet Kindle Fire: Fire 7” (dal modello 2015), Fire HD 6”, Fire HD 7”, Fire HD 8”, Fire HD 10” e Fire HDX 8.9”.

Fire 7” (dal modello 2015), Fire HD 6”, Fire HD 7”, Fire HD 8”, Fire HD 10” e Fire HDX 8.9”. Amazon Fire TV Stick di qualsiasi tipologia.

di qualsiasi tipologia. Google Chromecast: attraverso l’apposita app per smartphone, tablet o browser per computer.

attraverso l’apposita app per smartphone, tablet o browser per computer. Apple TV sia HD che 4K.

sia HD che 4K. Smart TV: TV Samsung Tizen (dai modelli 2015 in poi), TV LG WebOS, Smart TV Panasonic, Smart TV Hisense, Smart TV Sony con Android TV e altri televisori con Android TV.

TV Samsung Tizen (dai modelli 2015 in poi), TV LG WebOS, Smart TV Panasonic, Smart TV Hisense, Smart TV Sony con Android TV e altri televisori con Android TV. TIM BOX

Console per videogiochi: PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X.

In futuro potrebbe essere aggiunto il supporto ad altri dispositivi e/o sistemi multimediali. Per seguire sempre le novità e restare aggiornato su questo argomento, potete collegarvi sulla pagina ufficiale di DAZN e consultare attentamente la lista ufficiale dei dispositivi e dei sistemi supportati dal servizio.