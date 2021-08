DC annuncia Robin & Batman di Jeff Lemire e Dustin Nugyen

Vivendo ed operando al fianco di Batman e sviluppando un rapporto sempre più forte con Bruce Wayne, dalla sua nascita il personaggio Dick Grayson/Robin ha acquisito sempre più spessore ed indipendenza, diventando poi Nightwing, personaggio indipendente dal Cavaliere Oscuro di Gotham City. DC Comics ha annunciato una nuova miniserie, Robin & Batman, che racconterà il primo periodo di attività di Dick come sidekick di Batman.

Robin & Batman di Jeff Lemire e Dustin Nugyen, i dettagli

A curare i tre numeri di cui sarà composta Robin & Batman saranno Jeff Lemire e Dustin Nguyen, il team creativo che ha firmato le due serie collegate Descender e Ascender, pubblicate in America da Image Comics e in Italia da Bao Publishing. Vi consigliamo caldamente di recuperare i due atti di questa storia: i sei volumi di Descender e i tre usciti finora di Ascender sono disponibili su Amazon.it.

DC ha pubblicato le prime pagine di preview di Robin & Batman in cui vediamo un giovane Dick Grayson affrontare un gruppo di criminali seguendo le indicazioni a distanza di Bruce Wayne. Dick, che in queste pagine sfoggia un costume diverso da quello del Robin classico, dimostra già di essere piuttosto sfrontato e sicuro di se, strappandosi dall’orecchio l’auricolare con cui comunica con Batman e mettendo al tappeto da solo gli avversari.

Nel corso della sua vita editoriale, Dick ha anche vestito i panni dello stesso Batman quando Bruce Wayne venne creduto morto per mano di Darkseid durante Crisi Finale, venendo in realtà spedito indietro nel tempo. Come sua spalla Dick scelse Damian Wayne, figlio di Bruce e di Talia al Ghul, dando vita ad uno dei team più apprezzati dai fan di Batman.

Il primo numero di Robin & Batman uscirà in America il prossimo 9 Novembre, sarà un albo in formato Prestige da 40 pagine e avrà una cover variant firmata da Rafael Albuquerque. Di seguito, la sinossi ufficiale.