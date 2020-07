DC Panini Italia – guida agli acquisti luglio 2020

Secondo mese di uscite targate Panini DC Italia e torniamo puntuali con questo nuovo spazio mensile – trovate la nostra guida agli acquisti per il mese di giugno 2020 QUI – che anticipando come sempre di qualche giorno le prime uscite ufficiali previste a luglio vi fornirà qualche dettagli sulle proposte che troverete in fumetteria, libreria o edicola di modo da poter indirizzare consapevolmente i vostri acquisti.

Panini DC Italia – l’universo regolare

Panini DC Italia: gli spillati

EVENTO LEVIATHAN 1 (56 pagine, € 6, Contiene: Event Leviathan (2019) #1-2). Brian M. Bendis e Alex Maleev danno il via ad un bell’evento dai toni mystery thriller: Con incredibile facilità, una misteriosa entità di nome Leviathan inizia a fare fuori la concorrenza… e ha come scopo la creazione di un nuovo ordine mondiale! Consigliato, e leggibile, anche se non state attualmente seguendo le pubblicazioni dedicate all’Uomo d’Acciaio.

BATMAN 3 (16 luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Batman (2016) #77-78) continua La Città di Bane che chiuderà la gestione di Tom King.

BATMAN 4 (30 luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Detective Comics (1937) #1010-1011) continua la gestione di Peter J. Tomasi della storica Detective Comics.

SUPERMAN 4 (23 luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Superman (2018) #17-18). Brian M. Bendis ha in serbo l’ennesima rivoluzione per lo status quo del personaggio… quello che potrebbe essere lo scoop del secolo per il Daily Planet!

SUPERMAN 5 (6 agosto • 17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Action Comics (2018) #18-19). Brian M. Bendis ritrova John Romita Jr. per un nuovo arco narrativo di Action Comics.

BATMAN/SUPERMAN 2 (23 luglio • 17×26, S., 64 pp., col. • € 6, Contiene: Batman/Superman (2019) #3, Black Adam: Year of the Villain (2019) #1). Continua la marcia di avvicinamento a L’Anno del Criminale facendo la conoscenza di altri personaggi corrotti.

JUSTICE LEAGUE 2 (23 luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Justice League (2018) #32-33) continua la Guerra Giustizia/Destino di Scott Snyder e James Tynion IV!

AQUAMAN 2 (Luglio • 17×26, S., 40 pp., col. • € 5, Contiene: Aquaman (2016) #50). Numero di svolta per Kelly Sue DeConnick e il suo Aquaman: inizia la convivenza ad Amnesty Bay.

FLASH 3 (Agosto • 17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Flash (2016) #80-81). Nuovo arco narrativo per Joshua Williamson: tornano in primo piano i Nemici!

LANTERNA VERDE 3 (Agosto • 17×26, S., 24 pp., col. • € 3, Contiene: Green Lantern: Blackstars (2020) #3). Si conclude la miniserie di raccordo fra la prima e l’imminente seconda stagione del Lanterna Verde del vulcanico Grant Morrison.

WONDER WOMAN 2 (30 luglio • 17×26, S., 40 pp., col. • € 5, Contiene: Wonder Woman (2016) #75). Numero di svolta per G. Willow Wilson e la sua Wonder Woman: Diana torna a Themyscira.

HARLEY QUINN 2 (Luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Harley Quinn (2016) #57/58). Nuovo arco narrativo per Sam Humpries: iniziano le Fatiche di Harley Quinn!

DOOMSDAY CLOCK 9 (Luglio • 17×26, S., 32 pp., col. • € 3.50, Contiene: Doomsday Clock #9). Altro grande sforzo di Panini DC Italia che riprende la pubblicazione in spillato di Doomsday Clock lasciata in sospeso dal precedente editore. Si tratta di un numero di svolta fra l’altro che ci prepara al bellissimo finale: i supereroi DC scoprono che il Dottor Manhattan si nasconde su Marte, non hanno altra scelta che lasciare la Terra per affrontarlo!

Panini DC Italia: i volumi

L’ANNO DEL CRIMINALE SPECIAL 2 – L’ORA DELLA VENDETTA (Agosto • 17×26, B., 104 pp., col. • € 13 Contiene: Lex Luthor: Year of The Villain #1, Ocean Master: Year of The Villain #1, Harley Quinn: Villain of The Year #1). Continua la marcia di avvicinamento all’evento L’Anno del Criminale con questo secondo volume che raccoglie i one-shot dedicati a Lex Luthor, Harley Queen e Ocean Master. Luthor ha fatto la propria offerta ai cattivi dell’Universo DC, ma ancora non è soddisfatto… e solo il Multiverso è il limite per l’ambizione del genio criminale!

JUSTICE LEAGUE VOL. 3: SENZA TEMPO (Ottobre • 17×26, C., 152 pp., col. • € 18, Contiene: Justice League (2016) #14/19). Continua la riproposizione della Justice League Rinascita scritta e disegnata da Bryan Hitch.

HAWKMAN VOL. 2 (Luglio • 17×26, B., 144 pp., col. • € 14, Contiene: Hawkman (2018) #7/12). Panini DC Italia riprende in volume le pubblicazioni dell’ottima Hawkman di Robert Venditti e Bryan Hitch precedentemente presentate sullo spillato Flash dal precedente editore.

HAWKMAN VOL. 3: OSCURITÀ INTERIORE (Settembre • 17×26, B., 168 pp., col. • € 16, Contiene: Hawkman (2018) #13/19). Secondo volume a breve distanza dal precedente per Hawkman visto che sarà un tassello importante nell’evento L’Anno del Criminale.

CATWOMAN VOL. 2: LONTANA DA GOTHAM (Luglio • 17×26, B., 192 pp., col. • € 18, Contiene: Catwoman (2018) #7/13; Catwoman (2018) Annual #1). Panini DC Italia riprende in volume le pubblicazioni di Catwoman di Joëlle Jones – legata agli eventi di Batman #50 – e precedentemente presentata sullo spillato Suicide Squad/Harley Quinn dal precedente editore.

THE TERRIFICS VOL. 2: TOM STRONG E I TERRIFICS (Luglio • 17×26, B., 184 pp., col. • € 17, Contiene: The Terrifics (2018) #7/14). Secondo volume per la folle serie ideata da Jeff Lemire in cui i Terrifics andranno in soccorso di Tom Strong personaggio ideato dal grande Alan Moore.

SHAZAM! VOL. 1: LE SETTE TERRE MAGICHE (Luglio • 17×26, B., 168 pp., col. • € 16, Contiene: Shazam! (2019) #1/6). Panini DC Italia ripropone in volume il primo arco narrativo, apparso sullo spillato Flash del precedente editore, dell’ottima Shazam! di Geoff Johns. Volume consigliato anche e soprattutto se avete gradito la pellicola con Zachary Levi.

HARLEY QUINN & POISON IVY (Giugno • 17×26, B., 152 pp., col. • € 15, Contiene: Harley Quinn & Poison Ivy (2019) #1/6) Miniserie al limite della continuity per Harley Quinn che approfondisce il suo rapporto con Poison Ivy.

BATGIRL: L’ASCESA DI ORACLE (Luglio • 17×26, B., 256 pp., col. • € 21, Contiene: Batgirl (2016) #34/44). Come preannunciato durante una delle dirette facebook di presentazione alcuni personaggi verranno presentati in volumi corposi brossurati, la prima a godere di questo trattamento è Batgirl con l’inizio della gestione di Mairghread Scott – che vede impegnato anche l’italiano Carmine Di Giandomenico – in cui tra le elezioni di Gotham, i problemi in famiglia e un trasloco, Barbara dovrà affrontare il ritorno di… Oracolo!

I RACCONTI DEL MULTIVERSO OSCURO (Luglio • 17×26, C., 264 pp., col. • € 28, Contiene: Tales From the Dark Multiverse: Batman: Knightfall (2019) #1, Tales From the Dark Multiverse: The Death of Superman (2019) #1, Tales From the Dark Multiverse: Blackest Night (2019) #1, Tales From the Dark Multiverse: Infinite Crisis (2019) #1, Tales From the Dark Multiverse: Teen Titans – The Judas Contract (2019) #1).

Ultimo volume di questo mese di avvicinamento a L’Anno del Criminale: cinque momenti fondamentali della storia DC vengono rivisitati dal punto di vista del Multiverso Oscuro in una sorta di elseworld oscuri ovvero La caduta del Cavaliere Oscuro, La morte di Superman, La notte più profonda, Crisi infinita e Il contratto di Giuda.

Panini DC Italia – Sandman Universe, Young Animal, Black Label, Wonder Comics

YOUNG JUSTICE VOL. 2: PERDUTI NEL MULTIVERSO (€ 16, Contiene: Young Justice (2019) #7/12). Continua la nuova Young Justice così come rimaneggiata da Brian M. Bendis.

BOOKS OF MAGIC VOL. 1: CARATTERI MOBILI (€ 18, Contiene: Books of Magic (2018) #1/6, Sandman Universe Special #1). Dopo Lucifer e The Dreaming, Panini DC Italia lancia la terza serie del rinnovato Sandman Universe ovvero Books of Magic in cui faremo la conoscenza di Tim Hunter che vuole soltanto studiare e farsi notare dalla ragazza più carina della classe… ma i seguaci di una setta vogliono ucciderlo per evitare che venga corrotto dalla magia! Sì perché Tim ha dei poteri che solo la sua insegnante può aiutare a controllare. Il ritorno di una serie culto: consigliatissimo.

HOUSE OF WHISPERS VOL. 1: IL POTERE DIVISO (€ 18, Contiene: House of Whispers (2018) #1/6, Sandman Universe Special #1). Quarta ed ultima serie del rinnovato Sandman Universe: House of Whispers ha come protagonisti le divinità voodoo e il folklore del sud degli Stati Uniti.

WONDER WOMAN: TERRA MORTA 1 (48 pagine, € 6.90, Contiene: Wonder Woman: Dead Earth (2020) #1). Arriva il primo numero dell’elseworld post-apocalittico con protagonista Wonder Woman: Diana si risveglia da un sonno secolare per scoprire che la Terra è ridotta a una landa desolata, realizza di aver fallito. Sola e intrappolata in un cupo avvenire, l’Amazzone deve proteggere l’ultima città umana rimasta da mostri titanici, mentre cerca di scoprire quale segreto si celi dietro a questa Terra morta…

Ai testi e ai disegni uno degli autori in più rapida ascesa nel mondo dei fumetto americano: Daniel Warren Johnson!

SUPERMAN: ANNO UNO (Formato: 21.3×27.7, cartonato, 208 pagine, € 26, Contiene: Superman Year One #1/3) Panini DC Italia ripropone in un unico volume la miniserie Black Label con cui Frank Miller – coadiuvato dalle matite di John Romita Jr. – ha narrato le origini del Superman del suo universo narrativo ovvero quello de Il Ritorno del Cavaliere Oscuro e i suoi seguiti.

Panini DC Italia – le proposte in volume

Per questo mese le proposte in volume si divido fra Batman e Wonder Woman con due volumi a testa e Batwoman.

BATMAN: UNIVERSO di Brian Michael Bendis e Nick Derington (17×26, C., 176 pp., col. • € 21). Si tratta di una miniserie di 6 numeri ufficialmente fuori-continuity in cui Batman si lancia in una corsa nel tempo e nello spazio per risolvere un mistero che lo porterà ad incontrare fra gli altri Vandal Savage, Lanterna Verde, Freccia Verde, Deathstroke e Jonah Hex.

Volume divertente e consigliato dal sapore molto Silver Age.

BATMAN: CAVALIERE BIANCO EDIZIONE DELUXE di Sean Gordon Murphy (17×26, C., 248 pp., col. • € 27,00). Riedizione della miniserie che ha rinvigorito il genere elseworld ed i ruoli di Joker e Batman vengono capovolti. Se amate le storie disegnate magistralmente con protagonista il Cavaliere Oscuro questo volume fa decisamente per voi.

BATWOMAN: ELEGIA di Greg Rucka, J.H. Williams III (17×26, C., 184 pp., col. • € 22). Panini DC Italia ripropone in volume Detective Comics (1937) #854/860 ovvero il ciclo con cui il geniale Greg Rucka ha reintrodotto il personaggio nel 2009 con taglio decisamente moderno. Volume consigliato sia per l’indubbia qualità della storia che per quella delle matite, consigliato a coloro i quali non conosco il personaggio e/o non hanno mai avuto l’occasione di approfondirlo.

DC LIBRARY – WONDER WOMAN DI GREG RUCKA VOL. 1 (400 pagine, € 36 – Contiene: Wonder Woman: The Hiketeia, Wonder Woman (1987) 195/205). Panini DC Italia colma una lacuna pazzesca dei precedenti editori DC in Italia presentando in maniera integrale il ciclo di Wonder Woman scritto a metà anni 2000 da Greg Rucka in tre volumi e che, senza ombra di dubbio, è uno dei migliori dedicato alla Principessa Amazzone: un acquisto obbligatissimo!

DC LIBRARY – WONDER WOMAN: L’AMAZZONE (€17). La talentuosa Jill Thompson rinarra in questo graphic novel le origini di Wonder Woman.

Panini DC Italia – Omnibus & Absolute

Con il secondo mese di pubblicazioni Panini DC Italia inaugura due nuovi formati per le pubblicazioni ovvero gli Omnibus – massicci volumi che raccolgono solitamente serie complete – e Absolute – volumi di grande formato dedicati solitamente a storie fondamentali o dall’impatto grafico indiscutibile.

DC OMNIBUS: BATMAN BLACK AND WHITE (904 pagine, € 85) raccoglie tutta la famosa serie antologica con cui vari artisti fra cui Lee Bermejo, Mike Mignola, Eduardo Risso, Darwyn Cooke hanno illustrato storie autconclusive con protagonista il Cavaliere Oscuro rigorosamente in bianco e nero.

DC OMNIBUS: 52 (1216 pagine, € 95). Alla fine dell’evento Crisi Infinita del 2005, DC lanciò una serie settimanale intitolata 52 che fungeva da spina dorsale narrativamente parlando per tutto l’Universo DC in cui per un anno, 52 settimane appunto, non comparvero Superman, Batman e Wonder Woman. Un esperimento editoriale incredibile ed eterogeneo da leggere assolutamente.

DC OMNIBUS: BATMAN DI GRANT MORRISON VOL. 1 (672 pagine, € 69). Quello di Grant Morrison è sicuramente uno dei cicli di Batman più influenti della storia dei comics che qui viene riproposto con un primo volume che raccoglie: Batman #655-658 e #663-683, 52 #30 e 47 e DC Universe #0. Rivivremo quindi l’arrivo nella vita del Cavaliere Oscuro di Damian… suo figlio!

DC OMNIBUS: LA MORTE E IL RITORNO DI SUPERMAN (1408 pagine, € 99). In un mastodontico volume viene riproposto l’evento più influente della prima metà degli anni ’90 nella storia dei comics: la morte di Superman. Questo omnibus raccoglie la morte con la battaglia contro l’abominio Doomsday, il Regno dei Supermen e l’inevitabile ritorno! Imperdibile.

DC OMNIBUS: AMERICAN VAMPIRE VOL. 1 (984 pagine, € 85). Prima del successo di Batman (New 52), Scott Snyder si fece notare con questa saga generazionale horror uscita sotto l’egida Vertigo con protagonisti i vampiri che inizia addirittura nel 1920. Questo omnibus raccoglie: American Vampire #1/27, American Vampire: Survival of the Fittest #1/5, American Vampire: Lord of Nightmares #1/5.

DC ABSOLUTE: THE KILLING JOKE (formato 20,5×31, € 35). Alan Moore e Brian Bolland hanno realizzato la storia di Joker più famosa al mondo, morbosa e carica di humor nero; questa versione con cofanetto presenta due versioni del graphic novel quella originale e la versione ricolorata dallo stesso Bolland. Imprescindibile!

DC ABSOLUTE – BATMAN: ARKHAM ASYLUM (formato 20,5×31, € 30). Alla fine degli anni ’80 Grant Morrison si allontana momentaneamente dalle atmosfere anticonformiste degli esordi e realizza il suo primo lavoro “mainstream” ovvero questo graphic novel che risulterà diventare un classico istantaneo in cui Batman deve liberare il manicomio di Arkham preso in ostaggio dal Joker, una discesa nella follia e nelle nevrosi di Batman e della sua galleria di villain. Il tutto illustrato con stile pittorico da Dave Mckean. Anche qui: imprescindibile.

Panini DC Italia – la collana DC Best Seller

Continua la collana DC Best Seller, iniziativa che sta riscuotendo un ottimo riscontro di pubblico, con il terzo “bonellide” del Batman New 52 firmato da Scott Snyder e Greg Capullo.

BATMAN DI SCOTT SNYDER & GREG CAPULLO 3 che contiene Batman Annual (2012) #1 e Batman (2011) #9/10, inizia a dipanarsi il mistero intorno alla Corte dei Gufi.

Panini DC Italia – i classici

Chiudono la nostra carrellata le proposte “classiche” che per luglio sono 3. Un bel volume di grande formato – 25.5×35.5 – firmato da uno dei disegnatori che esteticamente ha segnalato l’immaginario collettivo dei personaggi DC ovvero SUPERMAN VS WONDER WOMAN di Gerry Conway e Josè Luis Garcia-Lopez (€ 22).

Seguono due volumi che ci faranno fare un salto nella Silver Age ovvero DC CLASSIC: LANTERNA VERDE VOL. 1 che raccoglie le primissime avventure del personaggio (contiene: Showcase (1956) #22/24, Green Lantern (1960) #1/9) così come reimmaginato da John Broome e Gil Kane ovvero con l’esordio di Hal Jordan e di tutta la mitologia spaziale legata al personaggio – 320 pagine a colori, cartonato € 28.

E DC CLASSIC: I CORAGGIOSI E GLI AUDACI VOL. 1 che contiene The Brave and the Bold (1955) #74/85 ovvero i numeri della storica testata DC dedicata ai team-up dal numero in cui Batman inizia ad essere ospite fisso unendo le forze con altri eroi fra i quali in questo volume Wonder Woman, Flash e Aquaman. Fra i disegnatori di questa dozzina di storie anche Ross Andru e Neal Adams – 304 pagine a colori, cartonato € 28.