Le imperdibili decorazioni natalizie Geek

Natale si avvicina e molti si apprestano ad allestire le decorazioni natalizie. Ce ne sono di ogni tipo e per ogni gusto, ma se vorrete sbalordire i vostri amici non potete che addobbare la casa in modo Geek. Se siete stufi dei classici addobbi e dei monotoni presepi, qui avete a disposizione un’ampia scelta di prodotti tra grandi classici e novità assolute. Ecco i nostri consigli dei 15 addobbi natalizi imperdibili per gli amanti (come noi) del trash-geek.

1. Pallina con Babbo Natale Lego

I Lego divertono sia i grandi che i piccini, ma cosa c’è di più bello di un albero di Natale decorato interamente con delle palline con all’interno Babbo Natale realizzato proprio con i mattoncini colorati più famosi del mondo? Una fra le decorazioni natalizie che preferiamo in redazione!

» Clicca qui per acquistare la pallina con Babbo Natale Lego

2. Calza di Natale di Star Wars

Le calze di Natale non sono un’usanza prettamente italiana, ma non si può non apprezzare una chicca di arredamento come la calza di Natale con Darth Vader.

» Clicca qui per acquistare la calza di Natale di Star Wars

3. Calendario dell’Avvento di Lego

La magia del Natale porta ad immaginare Babbo Natale e gli elfi a lavoro per portare puntualmente i doni ai bambini di tutto il mondo. Perché continuare ad immaginarlo quando è possibile averlo in formato Lego? Questo oggetto è, non solo un pezzo da collezione, ma anche un ottimo prodotto di arredamento natalizio.

» Clicca qui per acquistare il calendario dell’Avvento di Lego

4. Calendario dell’avvento a forma di cubo di Harry Potter

Date un tocco magico al Natale con questo divertente calendario dell’avvento a forma di cubo di Harry Potter. Aprire 24 porte tutto il mese di dicembre non è stato mai così divertente poiché dietro ognuna scoprirete un originale e differente regalo di Harry Potter, tra cui un globo di neve unico.

» Clicca qui per acquistare il calendario dell’Avvento di Lego

6. Luci LED di Harry Potter

Sempre a tema Harry Potter ci sono queste carinissime luci LED a tema. La loro caratteristica principale è di avere lo stemma di Hogwarts che si illumina grazie alla forma in 2,5D.

» Clicca qui per acquistare le luci LED di Harry Potter

7. Presepe della Playmobil

Siete stanchi del classico presepe? Ecco a voi il presepe della Playmobil che farà sicuramente felice tutta la famiglia, specialmente i più piccoli. È anche dotato di luci per vivacizzare ancora di più il già coloratissimo set.

» Clicca qui per acquistare il presepe della Playmobil

8. Addobbi di Mystery Plush

Il gatto pigro e cicciotello conosciuto con il nome di Pusheen ha già conquistato i cuori di tutti gli amanti dei gatti in giro per il mondo. Ora potrà rendere ancora più morbido il vostro Natale grazie alle decorazioni natalizie realizzate in peluche.

» Clicca qui per acquistare gli addobbi di Mystery Plush

9. Calze di Natale di Pac-Man

Una chicca che unisce la passione per i videogame con la festa più gioiosa dell’anno. Per alcuni potrebbe essere un modo per ricordare le tante feste passate dall’uscita del glorioso Pacman fino ai giorni nostri. Chissà, magari la prima volta che avete avuto modo di giocare al titolo è stato tramite un regalo di Natale.

» Clicca qui per acquistare le calze di Natale di Pac-Man

10. Addobbi del Grinch

Sembra un controsenso, ma c’è la possibilità di addobbare il vostro albero di Natale con l’odiatore numero uno della festività: il Grinch. E ha pure un albero di Natale in mano come se lo stesse abbracciando!

» Clicca qui per acquistare gli addobbi del Grinch

11. Palline di Star Wars

Non c’è Natale che si rispetti per un vero nerd senza un pizzico di Star Wars nel proprio albero di Natale. Il set di sei palline natalizie di Star Wars non può mancare nelle case di chiunque abbia a cuore il lato oscuro della forza natalizia.

» Clicca qui per acquistare le palline di Star Wars

12. Albero di Natale gonfiabile

Siete degli studenti fuorisede, degli inguaribili pigri o volete semplicemente abbellire la vostra casa internamente o esternamente? Non preoccupatevi, c’è per voi l’albero di Natale auto-gonfiante in pochi minuti e dotato di comode luci LED.

» Clicca qui per acquistare l’albero di Natale gonfiabile

13. Luci di Stranger Things

Un albero di Natale senza luci è come il caffè senza zucchero: amaro. Per questo motivo sarebbe meglio sbrigarsi ad acquistarle e, perché no, magari anche queste luci identiche a quelle presenti nella celebre serie Tv Stranger Things.

» Clicca qui per acquistare le luci di Stranger Things

14. Decorazioni natalizie Marvel

Avete mai pensato di abbellire il vostro albero di Natale con Groot e Rocket o altri supereroi Marvel? Bene, adesso è possibile grazie alla collezione di addobbi natalizi realizzati da Funko.

» Clicca qui per acquistare le decorazioni natalizie Marvel

15. Tende oscuranti natalizie di Breaking Bad

L’oggetto più strano ve lo inseriamo per ultimo, proprio perché a Natale siamo tutti più buoni. Non mentite, chi non ha mai desiderato di montare delle tende oscuranti che hanno per tema un albero di Natale stilizzato decorato con le facce di Walter White di Breaking Bad?

» Clicca qui per acquistare le tende oscuranti natalizie di Breaking Bad