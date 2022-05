Se siete qui, probabilmente conoscete già l’opera di Koyoharu Gotōge e siete curiosi di sapere quando andrà in onda Demon Slayer 3, oppure siete semplicemente curiosi di scoprire la storia di una delle saghe shōnen più amate degli ultimi anni e in questo caso fate i vostri acquisti a tema Demon Slayer su Amazon seguendo questo link. Ad ogni modo, siete nel posto giusto, perché in questo articolo abbiamo infatti raccolto, dopo una breve retrospettiva per presentare l’opera, tutte le informazioni ufficiali pubblicate fino a questo momento su Demon Slayer 3, incluse la data di messa in onda e la piattaforma su cui poterla seguire, naturalmente in modo legale e gratuito.

Demon Slayer 3: tutto ciò che sappiamo

Cos’è Demon Slayer? Breve retrospettiva sull’opera di Koyoharu Gotōge

Demon Slayer, il cui titolo originale è Kimetsu no Yaiba (letteralmente “La lama dell’ammazzademoni”), è un manga, concluso, scritto e illustrato da Koyoharu Gotōge; è stato serializzato per la prima volta in Giappone su Weekly Shōnen Jump, del gruppo editoriale Shūeisha, dal 15 febbraio 2016 al 18 maggio 2020. In Italia, il manga di Demon Slayer è edito da Star Comic dal 10 aprile 2019 ed è ancora in corso. Molto poco si sa sull’autrice, al punto che, per diverso tempo, non si è stati nemmeno certi del suo sesso, e anche il suo viso è un mistero, ma sappiamo che è nata il 5 maggio del 1989.

Grazie all’enorme successo di Demon Slayer, lo studio di animazione Ufotable (Puella Magi Madoka Magika – La storia della ribellione, God Eater) ha realizzato, a partire dal 6 aprile 2019, la serie di animazione e il film Demon Slayer the Movie: Il Treno Mugen (qui trovate la nostra recensione), basati sul manga originale. Grazie al suo lavoro, inoltre, nel febbraio 2021 Gotouge è stata inserita nell’elenco annuale delle 100 persone più influenti della nota rivista Time, diventando così la prima mangaka a ottenere questo riconoscimento.

Demon Slayer: i personaggi principali

Senza scendere troppo nei dettagli della trama di Demon Slayer, la narrazione prende le mosse dal drammatico sterminio della famiglia di Tanjiro e Nezuko da parte dei demoni. Tuttavia, Tanjiro scopre che sua sorella non è stata risparmiata, ma è stata trasformata in un demone. Di solito i demoni attaccano gli umani in modo incontrollabile, ma Nezuko riesce, in qualche modo, a mantenere una parte della propria umanità, in modo da controllarsi.

Solitamente, i demoni privi di raziocinio vengono semplicemente uccisi, ma Nezuko è diversa, speciale: obiettivo di Tanjiro è quindi quello di trovare un modo per salvare la sua sorellina, ormai il suo ultimo legame familiare rimasto in vita. Così, i due si mettono in viaggio; Nezuko è però nascosta all’interno di un baule che Tanjiro porta sulle sue spalle, per evitare inutili scompigli, se dovessero vederlo in compagnia di un demone. Durante il loro viaggio, i due fratelli incontreranno altri personaggi, alcuni dei quali si uniranno a loro per andare alla ricerca del “capo” di tutti i demoni, Muzan Kibutsuji e delle sue Lune Crescenti e Lune Calanti. In Demon Slayer, il signore dei demoni ha un ruolo simile ai sire per i vampiri: uccidendo lui, che ha creato tutti gli altri demoni, anche loro dovrebbero cessare fi esistere. Tanjiro è dunque animato dalla speranza che, una volta ucciso Kibutsuji, sua sorella Nezuko potrà tornare alla normalità.

Per quanto Demon Slayer ricordi moltissimo la struttura narrativa di InuYasha di Rumiko Takahashi, l’autrice ha dichiarato di essersi ispirata a diversi altri autori e manga: Le bizzarre avventure di JoJo di Hirohiko Araki, Bleach di Tite Kubo, Gintama di Hideaki Sorachi e Naruto di Masashi Kishimoto.

Demon Slayer: chi sono le Lune Crescenti e Lune Calanti

Come accennato in precedenza, il signore dei demoni Muzan Kibutsuji, che vive in mezzo alle persone comuni fingendosi uno di loro, si avvale della collaborazione di demoni molto potenti che ha creato lui stesso, attraverso il suo sangue. Le Lune sono in tutto 12, 6 Crescenti e 6 Calanti, e hanno caratteristiche e livelli di potere differenti: per questo, sono suddivise in due categorie. La gerarchia è strutturata semplicemente in base al potere di ogni Luna, anche se non è così rigida come potrebbe sembrare. Ogni Luna reca inciso all’interno di uno dei suoi occhi un numero, che ne indica la collocazione nella gerarchia: si parte dal numero 6, che indica la Luna meno potente, fino al numero 1. Kibutsuji ha pensato quindi di creare una sorta di “classifica” dei suoi demoni più forti, così strutturata:

Lune Calanti: numerate da 6 (poco più potente di un comune demone) a 1 (la più forte fra le Lune Calanti), costituiscono il primo fronte di difesa per i demoni.

Lune Crescenti: decisamente più potenti delle Lune Calanti, anche le Lune Crescenti sono numerate da 1 a 6, dove la numero 1 è la più forte.

Non menzioneremo in questa sede quali siano o siano state le Lune Crescenti e calanti fino a questo momento, ma un loro tratto distintivo è che nessuna Luna può essere sicura di mantenere il suo posto nella gerarchia demoniaca: questa “classifica” è infatti soggetta a mutamenti, come le classifiche sportive, per cui, ad esempio, una Luna Calante che si dimostri in grado i far fronte a un Ammazzademoni scalerebbe la sua classifica. Proprio per via di questa sorta di sistema meritocratico, le Lune, soprattutto quelle Calanti, si impegnano moltissimo per dimostrare a Kibutsuji il loro valore: in questo, magari, potrebbero finalmente essere promosse a Lune Crescenti, e vedere, così, anche il loro potere amplificarsi ulteriormente grazie a un “boost” di sangue del loro signore.

Demon Slayer: ordine di visione

Prima di giungere al cuore di questo articolo, ovvero le informazioni salienti che riguardano Demon Slayer 3, la data di messa in onda della prima puntata della nuova stagione, il trailer e dove poter visionare la serie, un ultimo, piccolo appunto che riguarda l’ordine di visione di Demon Slayer.

Come probabilmente già saprete, le serie animate giapponesi sono spesso arricchite da film di animazione, che possono inserirsi all’interno della narrazione principale, perché adattano uno o più archi narrativi del manga originale (in questo caso, parliamo di film canonici), o che, invece, mostrano storie collaterali non presenti nel manga originale e scollegate dalla linea narrativa principale (ad esempio, i primi film di Dragon Ball Z con Broly per anni non sono stati canonici, perché il personaggio non era presente nel manga).

Quindi, qual è l’ordine di visione da seguire per avere una panoramica completa e organica delle versioni animate di Demon Slayer? Eccolo qui:

Demon Slayer 1, la prima stagione dell’anime, che consta di 26 episodi; Demon Slayer – Il Treno Mugen, film canonico che continua la narrazione dal punto in cui si conclude Demon Slayer 1; Demon Slayer 2, la seconda stagione dell’anime, composta da 18 episodi; Demon Slayer 3, la nuova stagione dell’anime in uscita.

Scendendo più nei dettagli, ecco gli archi narrativi del manga coperti da ogni capitolo del manga, da ogni stagione e dal primo film della serie animata. NOTA BENE: i nomi di diversi narrativi non sono ufficiali, ma sono dei nomi convenzionali con cui li identificanogli appassionati.

Demon Slayer 1

capitoli 1-9/episodi 1-5: arco della selezione finale

capitoli 10-13/episodi 6-7: arco della prima missione

capitoli 14-19/episodi 8-10: arco di Asakusa

capitoli 20-27/episodi 11-14: arco della Villa Tsuzumi

capitoli 28-44/episodi 15-21: arco della Montagna Natagumo

capitoli 45-53/episodi 22-26: arco della Riabilitazione

Demon Slayer – Il treno Mugen

capitoli 54-69: arco del Treno Mugen

Demon Slayer 2

capitoli 54-69/episodi 27-33: arco del Treno Mugen: riproposizione degli eventi del film.

capitoli 70-99/episodi 34-44: arco del Distretto dell’intrattenimento.

Demon Slayer 3: quale arco narrativo adatterà?

Per quanto riguarda l’arco narrativo che vedremo in Demon Slayer 3, sarà quello del Villaggio degli Spadaccini. Nel manga, questo arco narrativo copre i capitoli che vanno dal 100 al 127, ma, al momento attuale, ancora non sappiamo di quanti episodi in totale sarà composta Demon Slayer 3. Senza scendere troppo nei dettagli della trama di questo nuovo arco narrativo, possiamo dire che sarà incentrato su Tanjiro e la sua spada: essendo stata pesantemente danneggiata durante gli scontri precendenti, Tanjiro si recherà in un villaggio di spadaccini per farla riparare. Naturalmente, i demoni non staranno lì a guardare con le mani in mano…

Tanjiro sarà affiancato da Genya, un altro cacciatore di demoni come lui, nelle battaglie che lo vedranno come protagonista di questo arco, che introduce anche dei nuovi nemici.

Il regista Haruo Sotozaki e il character designer e responsabile delle animazioni dello studio Ufotable Akira Matsushima, insieme al cast principale, torneranno nei rispettivi ruoli per la nuova stagione dell’anime. L’annuncio ufficiale è stato arricchito da una key visual e dal trailer di lancio di Demon Slayer 3, che trovate qui di seguito.

Demon Slayer 3: il primo trailer

A questo punto, sarete curiosi di vedere qualche immagine tratta da Demon Slayer 3! Ebbene, fino ad ora è stato pubblicato un solo trailer di lancio per la nuova stagione dell’anime, che trovate poco più in basso. Nel trailer le vicende sono rappresentate da alcune immagine affiancate che si dipanano su una lunga pergamena. In questi minuti iniziali del video sono mostrati quindi degli stralci di ciò che abbiamo potuto vedere fino a questo momento nelle due stagioni precedenti e nel film Il Treno Mugen.

Una volta concluse queste sequenze, alla prima pergamena se ne aggiunge un’altra: quella dedicata alle primissime immagini di Demon Slayer 3! Godetevele nel trailer qui in basso!

Demon Slayer 3 dove vederlo in streaming?

Un’altra informazione certa su Demon Slayer 3 riguarda il sito su cui sarà visibile. Guardando il trailer in alto, si evince che anche questa terza stagione, come le due precedenti, sarà distribuita in simulcast con il Giappone da Crunchyroll.

Nell’attesa dell’uscita di Demon Slayer 3 il prossimo anno, potete recuperare le due stagioni e il film precedenti su diverse piattaforme, cliccando sui link presenti.

Streaming legale e GRATUITO:

Crunchyroll , dove potete trovare tutte le puntate dell’anime suddivise non per stagioni, ma per archi narrativi, e anche il film Mugen Train .

, dove potete trovare suddivise non per stagioni, ma per archi narrativi, e anche il film . VVVID, dove trovate la prima stagione dell’anime.

Servizi in abbonamento:

Netflix , in cui è disponibile la stagione 1 dell’anime

, in cui è disponibile la dell’anime Prime Video: dove trovate la prima stagione e anche il film Mugen Train (per iscrivervi al servizio di streaming Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link)

Demon Slayer 3: data di uscita

Purtroppo, al momento attuale non conosciamo la data di uscita precisa di Demon Slayer 3, ma la terza, attesissima stagione dell’anime dovrebbe essere trasmessa nel 2023. Restiamo quindi in attesa che vengano pubblicate delle nuove e più dettagliate informazioni a riguardo. Ma niente paura: continuate a leggere le nostre pagine per restare sempre aggiornati su Demon Slayer 3.