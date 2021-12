I portali ufficiali social dedicati ai progetti animati di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba hanno svelato il nuovo trailer in occasione dell’inizio dell’arco narrativo del Quartiere dei Divertimenti di Yoshiwara (Kimetsu no Yaiba: Yukaku-hen) previsto ufficialmente il 5 dicembre 2021 con l’episodio 8 della Stagione 2.

Demon Slayer Stagione 2: il trailer dell’arco del Quartiere dei Divertimenti

L’episodio di esordio, ricordiamo, avrà la durata di un’ora e sarà disponibile, come sempre, in contemporanea con sottotitoli in italiano su Crunchyroll.

Ecco a voi di seguito il trailer:

Get ready for a new mission within the Yoshiwara District with the premiere of #DemonSlayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc on December 5th on @Crunchyroll and @Funimation! ✨ pic.twitter.com/WIhQJsQBE7 — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (English) (@DemonSlayerUSA) December 1, 2021

Demon Slayer Stagione 2: i contenuti sino ad ora:

Il primo episodio della Stagione 2 (10 ottobre 2021) ha narrato un evento completamente originale tutto focalizzato sul viaggio di Rengoku Kyojuro dopo aver lasciato il quartier generale degli ufficiali ammazza-demoni per svolgere la missione al treno Mugen. I successivi sei episodi, invece, hanno riadattato in televisione il film animato di Demon Slayer: Il Treno Mugen con quasi 70 scene inedite, nuove musiche e nuovi preview mai visti prima la cinema.

Dopo di che, ancora una volta, ha inizio la nuova fase della Stagione 2 con l’arco narrativo del Quartiere dei Divertimenti.

Relativamente alle musiche sia la opening che la ending della trasmissione in televisione del film saranno a cura di LiSA. La cantautrice canterà Ake Boshi per la musica in entrata e Shirogane per la chiusura. In merito alla Stagione 2, invece, Aimer eseguirà sia la opening col pezzo Sankyo Sanka e la ending intitolata Asa ga Kuru.

Demon Slayer Stagione 2: altri dettagli

La Stagione 2 della fortunata serie anime, ovviamente ispirata al manga di Koyoharu Gotouge, ci accompagnerà ci accompagnerà sino ai primi mesi del 2022. E’ stata annunciata a febbraio di quest’anno ed è prodotta, come sempre, da Studio Ufotable con la regia di Haruo Sotozaki e il character design di Akira Matsushima, fra gli altri.

La seconda stagione animata è stata anche adattata in una light novel uscita in Giappone il 19 luglio. Trovate qui tutti i dettagli in merito.

Nel caso in cui non riusciste ad attendere sino ad ottobre, vi invitiamo a guardare Demon Slayer: Il Treno Mugen. Il film animato è disponibile su Prime Video (Amazon) in Italia a partire dal 13 luglio. Qui gli ultimi dettagli.

A proposito di Demon Slayer

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Composto da 205 capitoli e 23 volumetti, il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 15 volumetti disponibili (recuperatelo qui su Amazon).

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi. L’anime è prodotto da Studio Ufotable ed è visibile legalmente, gratuitamente e sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID (Dynit).

Il sequel dell’anime si concretizza con un film animato che adatta l’arco narrativo dell’allenamento uscito nelle sale giapponesi il 16 ottobre 2020. In Italia è disponibile dal 13 luglio 2021 per Dynit su Amazon Prime Video. La seconda stagione animata è attualmente in corso di trasmissione ed è disponibile sottotitolata in italiano per Crunchyroll.

Se ancora non conosceste l’opera, qui di seguito una breve sinossi: