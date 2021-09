Denis Villeneuve (Dune) critica i film Marvel: sono copia e incolla

Il regista Denis Villeneuve è appena tornato nei cinema con Dune, trasposizione cinematografica del romanzo di Frank Herbert, un film che si discosta sensibilmente dai classici blockbuster americani. Ora, in una recente intervista con El Mundo (qui la notizia), il cineasta ha affermato che alcuni cinecomic Marvel – ossia il filone che più di ogni altro è in grado di far registrare numeri da capogiro al botteghino – sono solo un copia e incolla di altri film.

Più nel dettaglio, Villeneuve ha dichiarato che ci sono troppi film Marvel che non sono altro che un copia e incolla di altri altri film, riaccendendo così il dibattito circa qualità delle pellicole tratte dai fumetti, da molti considerati lontani dai classici prodotti cinematografici. Le parole del regista di Dune rimandano ovviamente alla mente le dichiarazioni di Martin Scorsese nel periodo di uscita di The Irishman (qui a prezzo speciale). L’autore si scagliò infatti contro le avventure di Iron Man, Captain America e soci, dichiarando apertamente che per lui “non sono cinema” e che di base considera i film realizzati da Marvel Studios lontani anni luce dalla sua concezione di settima arte.

Sempre nel corso della sua intervista con El Mundo, Villeneuve ha anche spinto il pubblico a vedere Dune sul grande schermo, criticando così in maniera neppure troppo velata il modello di uscita adottato da Warner Bros. per i suoi film, i quali arrivano contemporaneamente nelle sale e su HBO Max. Il regista canadese si aggiunge così alle personalità di Hollywood che a cui l’universo dei cinecomic Marvel proprio non sembra andare a genio: staremo a vedere se gli incassi del suo ultimo film con Timothée Chalamet saranno all’altezza dei numeri registrati da un qualunque film Marvel Studios degli ultimi 10 anni (considerando anche che solo un buon risultato al botteghino permetterà a Denis Villeneuve di ricevere il via libera per la produzione del sequel di Dune e della serie spin-off).