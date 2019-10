Destiny Quest: arriva in Italia il librogame The Legion of Shadow

Finalmente arriva in Italia Destiny Quest – The Legion of Shadow, il primo librogame della famosa trilogia di Michael J. Ward. Nell’ultimo anno c’è stato un notevole rilancio del librogame, un particolare genere di gioco e di opera narrativa in voga alla fine degli anni ’80, che consiste in una storia da non leggere in modo lineare […]

Finalmente arriva in Italia Destiny Quest – The Legion of Shadow, il primo librogame della famosa trilogia di Michael J. Ward. Nell’ultimo anno c’è stato un notevole rilancio del librogame, un particolare genere di gioco e di opera narrativa in voga alla fine degli anni ’80, che consiste in una storia da non leggere in modo lineare dall’inizio alla fine, ma da affrontare scegliendo il proprio percorso, scegliendo tra alcune possibili alternative, mediante l’uso di paragrafi o pagine numerate.

Lo scrittore Michael J. Ward è stato da sempre ispirato dalle sue letture fantasy, tra cui il libro game Fighting Fantasy,tramite il quale ha avuto il primo contatto con il genere durante gli anni 80′. Con gli anni ha scoperto giochi di ruolo come D&D e dei primi role-play online, basati semplicemente sullo scambio di mail tra giocatori e master.

L’avvento dei videogiochi non l’ha di certo lasciato indifferente, infatti per sua stessa ammissione dice di giocare a fin troppi videogame nella sua casa in Midlands. Ha però deciso di tornare alle origini realizzando il librogame Destiny Quest – The Legion of Shadow, presto in arrivo nel nostro paese.

Destiny Quest – The Legion of Shadow da ai giocatori la possibilità di personalizzare al massimo il proprio personaggio e le tante quest possono essere completate in qualsiasi ordine, senza subire nessuna morte permanente. Il protagonista della storia si muoverà nel mondo di Valeron, assediato dalla Legion of Shadow proveniente dall’al di là. Il destino di questo universo è nelle mani del giocatore.

Non c’è ancora una data precisa dell’uscita italiana di Destiny Quest – The Legion of Shadow, ma sarà sicuramente disponibile nel corso della prossima stagione invernale.