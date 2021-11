Detective Conan: The Bride of Halloween è il venticinquesimo film di Detective Conan

Il franchise di Detective Conan, adattamento anime dell’omonimo manga di Gōshō Aoyama, godrà di un nuovo film, il venticinquesimo intitolato Detective Conan: The Bride of Halloween.

Quello che sappiamo su Detective Conan: The Bride of Halloween

Detective Conan: The Bride of Halloween (Meitantei Conan Halloween no Hanayome) uscirà in Giappone il 15 aprile 2022. La key visual mostra i protagonisti, tra cui Wataru Takagi e Miwako Sato, oltre ai personaggi di Wild Police Story, lo spin-off della serie principale che verrà pubblicato dalla Star Comics e di cui è in lavorazione l’anime. TMS Entertainment produce le animazioni:

Detective Conan: il franchise

Detective Conan è un manga scritto e disegnato da Gōshō Aoyama, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan dal gennaio 1994. In Italia è stato tradotto e pubblicato inizialmente dalla Comic Art nel 1998 e in seguito dalla Star Comics dal 2005, la quale ha recentemente lanciato la nuova edizione del manga originale che potete comprare su già su Amazon e leggere la nostra recensione a questo articolo!

La serie principale ha ispirato un anime, trasmesso in Giappone dal 1996 curato dalle emittenti TMS Entertainment (produttrice della serie), Nippon TV (NTV) e Yomiuri TV. In Italia l’anime ha debuttato su Italia 1 il 13 maggio 2002, con 724 episodi o 776, visto che le puntate più lunghe sono stati spezzati, doppiati. L’anime è arrivato su Crunchyroll Italia con il titolo Detective Conan: Case Closed:

Il figlio del più famoso scrittore di romanzi gialli al mondo, Shinichi Kudo, ha ottenuto la sua fama aiutando la polizia come apprendista investigatore.

È sempre stato in grado di risolvere i più ardui casi usando il suo intuito e il ragionamento.

Nel 2016 è stato realizzato un remake dei primi due episodi Detective Conan Episode One: Chiisaku Natta Meitantei (Il detective diventato piccolo), per festeggiare il 20° anniversario della serie. A marzo 2021 è andato in onda l’episodio 1000.

Del franchise fanno parte anche alcuni film, che escono ogni anno in Giappone dal 1997, l’ultimo dei quali, The Scarlet Bullet, è uscito ad aprile di quest’anno.

Sono stati annunciati due nuovi anime che sono la trasposizione degli spin-off Detective Conan: Hannin no Hanzawa-san di Mayuko Kanba e Detective Conan: Zero no Tea Time di Takahiro Arai.