Diabolical, lo spin-off animato di The Boys da Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha da poco annunciato l’arrivo dello spin off animato The Boys Diabolical per la serie di successo The Boys, tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson.

L’universo televisivo di The Boys, la serie di successo di Amazon Prime Video tratta dal fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, è in continua espansione: Amazon Prime Video, il servizio di streaming su cui viene pubblicata, ha infatti annunciato l’arrivo di uno spin off animato chiamato The Boys Diabolical.

L’annuncio è stato dato da Karl Urban, l’attore che interpreta il protagonista Butcher, che in un video ha comunicato l’arrivo dello spin off The Boys Diabolical. La serie sarà un’antologia composta di 8 episodi, tutti legati agli eventi e all’universo di The Boys. Queste le parole di Urban nel video diffuso sui canali social di Amazon Prime Video.

Non c’è dubbio sul fatto che siate i migliori fan al mondo. Per ringraziarvi in modo speciale, abbiamo una piccola sorpresa per voi che arriverà l’anno prossimo. Mentre stiamo lavorando sodo alla terza stagione, i produttori Eric Kripke, Seth Rogen e Evan Goldberg hanno chiesto ad alcuni dei loro illustri amici di preparare 8 deliziosi, unici, episodi animati raccontanti nell’universo di The Boys. Si potrebbe dire che siano diabolici.

Seth Rogen e Evan Goldberg, già produttori di The Boys, torneranno nelle stessi vesti anche per The Boys Diabolical, scrivendo anche la sceneggiatura degli episodi. Queste le loro dichiarazioni riguardo lo spin off animato di The Boys.

Sorpresa! Abbiamo quasi finito di lavorare agli 8 episodi della nostra serie animata, Diabolical. Abbiamo messo insieme alcuni incredibili artisti con una sola regola… Scherzo, non ci sono regole. Si sono letteralmente superati, realizzando 8 divertenti, shockanti, violenti, sanguinosi, emozionanti, completamente inaspettati episodi. Pensate che The Boys incredibile? Aspettate di vederlo. È da quando abbiamo visto The Animatrix, la serie di cortometraggi animati raccontati nel mondo di The Matrix, che volevamo fare qualcosa del genere. Oggi quel sogno si è realizzato.

A lavorare a The Boys Diabolical sono stati chiamati anche nomi del calibro di Awkwafina, Eliot e Ilana Glazer, Simon Racioppa, Justin Roiland e Ben Bayouth, Andy Samberg, Aisha Tyler e lo stesso Garth Ennis, creatore del fumetto The Boys.

Amazon Prime Video non comunicato ulteriori informazioni riguardo all’uscita di The Boys Diabolical, se non che uscirà nel corso del 2022. Attualmente è in lavorazione anche un secondo spin off su The Boys, insieme alla terza stagione della serie principale, ancora senza una data di uscita precisa ma presumibilmente posta nella prima metà del 2022. La serie a fumetti di The Boys è stata pubblicata in Italia grazie a Panini Comics, da poco ristampata in un formato deluxe e disponibile su Amazon.