Digimon Adventure: in arrivo la nuova serie animata

È appena stata annunciata la realizzazione di una nuova serie animata di Digimon Adventure intitolata Digimon Adventure: Ψ.

I fan sono per ora in attesa di salutare Agumon e Tai con Digimon Adventure Last Evolution: Kizuna, il lungometraggio del franchise di mostri digitali che uscirà il 21 febbraio in Giappone e il mese successivo nelle sale americane e che, di fatto, culminerà un lunghissimo arco narrativo iniziato nel 1999.

In merito al film, l’ultima volta che avevamo ritrovato il cast al gran completo risale al 2015 quando, per celebrare l’anniversario dei quindici anni della serie, vennero realizzati sei lungometraggi animati appartenenti alla serie Digimon Adventure: Tri ma in Digimon.

In Adventure Last Evolution: Kizuna i protagonisti di Digiprescelti avranno un aspetto più maturo (circa 22 anni), visto che si ambienterà 11 anni dopo agli eventi delle prime due serie Digimon: Adventure e Digimon Adventure: 02.

Ma appunto, come dichiarato da Kizuma, il brand continuerà la sua avventura proprio grazie che a questa nuova serie che debutterà ad aprile su Fuji TV e andrà in onda ogni domenica alla 9:00 (orario giapponese), occupando lo slot della serie anime Ge Ge no Kitaro che si appresta a concludersi a fine marzo/inizio aprile.

Digimon Adventure: Ψ (ribattezzata anche come Digimon Adventure: PSI) avrà sempre per protagonisti i sopracitati Taichi e Agumon e sarà ambientata quando il primo frequenta ancora le scuole primarie visto che, sebbene i DigiDestined siano stati tutti introdotti all’idea di Digimon come bambini piccoli, in particolare l’età della quinta elementare non è mai stata completamente esplorata.

Restiamo in attesa di ulteriori dettagli sulla serie Digimon Adventure: Ψ, la cui sceneggiatura è stata affidata a Atsuhiro TOmioka, con Hiroyuki Sakurada come produttore.