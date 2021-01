Disenchanted, ritornano Giselle e Robert Philip

Il Principe Azzurro in carne e ossa di Giselle, Robert Philip, sta per tornare, su Disney +, nell’atteso sequel di Come d’incanto, intitolato Disenchanted.

Quando Disney, mesi fa, ha annunciato la messa in lavorazione di Disenchanted, Amy Adams, che nel primo film interpreta la protagonista Giselle, è stato l’unico nome del cast originale ad essere confermato. Da allora molti fan si sono chiesti come la storia potesse continuare senza Robert Philip, interpretato da Patrick Dempsey, con cui Giselle si fidanza alla fine del primo film. Dopo l’annuncio ci sono state diverse voci che lasciavano ad intendere che in Disenchanted sarebbe stato coinvolto anche Patrick Dempsey, ma Disney non ha mai confermato queste dicerie, e nessuno ha più avuto notizie a riguardo fino ad ora. Giovedì, infatti, lo stesso attore ha deciso di rendere le cose ufficiali durante un’apparizione al programma Good Morning America.

Durante l’intervista i conduttori hanno chiesto a Patrick Dempsey se stesse o meno prendendo parte alla produzione del film Disney e l’attore ha confermato che farà sicuramente parte del cast e che, al momento, sta lavorando alla sceneggiatura in vista dell’inizio delle riprese, previste per la primavera.

Ho appena ricevuto questa sceneggiatura per il secondo film, e sto iniziando a leggerla e a prendere appunti. Si dice che gireremo in primavera, è molto eccitante! Amy Adams è così sorprendente in quel film, è stato un progetto davvero divertente a cui prendere parte!

In Disenchanted ci sarà un nuovo cattivo, e i fan già pensano ad un ritorno in grande stile del Principe Edward, interpretato da James Marsden. All’inizio del 2020, prima dell’annuncio di Disenchanted, James Marsden aveva affermato, durante un’intervista con Comicbook.com, di non essere sicuro di avere un ruolo in un eventuale sequel di Enchanted. L’attore aveva comunque espresso il suo forte desiderio di far parte di un sequel, rivelando anche l’interesse della stessa Amy Adams.