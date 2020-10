Disney annuncia una nuova riorganizzazione aziendale

Disney ha rivelato la sua nuova struttura aziendale, questa riorganizzazione interna dividerà la sua attività di produzione contenuti in tre gruppi che siano responsabili e affidabili per quel che riguarda produzione e della distribuzione di contenuti per la distribuzione cinematografica, lineare e streaming. In particolare questa nuova riorganizzazione punterà ad incrementare i servizi di streaming di Disney+.

Alla base di questa decisione ci sarebbe il successo riscosso da Disney+: la piattaforma streaming Disney avrebbe registrato un aumento degli abbonamenti molto al di sopra delle stime previste l’anno scorso da Disney stessa. Alla base della soddisfazione di Disney circa i dati che riguardano la crescita della piattaforma occorre tenere a mente che il bouquet di cui si compone l’offerta prevede contenuti (non sempre disponibili su tutte le localizzazioni del servizio) provenienti dai cataloghi Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, ESPN, ABC, Fox e National Geographic.

La nuova struttura aziendale cercherà così di adattarsi a questo periodo così particolare, dove la sfida principale per il settore dell’intrattenimento è quella di individuare il modo più efficace di distribuire i propri contenuti. Disney, come anticipato dalle ultime notizie che la vedono protagonista, cercherà così di avvantaggiarsi delle proprie piattaforme di streaming.

Bob Chapek, CEO di Disney, ha dichiarato che in questo modo sarà più efficace gestire la creazione di contenuti distinti dalla distribuzione e consentirà di assecondare la domanda dei consumatori. In questo modo il lavoro dei diversi team creativi sarà focalizzato alla creazione degli stessi, mentre il team di distribuzione globale avrà il compito di distribuire e monetizzare nel modo più efficiente i diversi prodotti.

Non solo Disney+ però, la Casa di Topolino utilizzerà anche altre piattaforme per la distribuzione dei propri contenuti, differenziando così la propria offerta tra Disney +, Hulu, ESPN + e il servizio di streaming internazionale Star di prossima realizzazione.

Possiamo quindi aspettarci ulteriori novità e sorprese per quel che riguarda le future uscite dell’universo che gravita attorno a Disney, infatti il prossimo 10 dicembre sarà previsto un evento per gli investitori in cui presenterà nel dettaglio i suoi piani futuri per quel che riguarda il mercato direct-to-consumer.