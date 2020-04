Disney Gallery: The Mandalorian, ecco il poster e il primo trailer della nuova serie Disney+

Disney Gallery: The Mandalorian, la nuova produzione originale Disney+ creata da Jon Favreau, arriva in Italia il prossimo 4 maggio in occasione dello Star Wars Day. Oggi, però, i fan di tutto il mondo hanno potuto osservare le prime immagini della nuova serie grazie alla pubblicazione del primo poster ufficiale e dell’atteso primo trailer.

Ecco a voi il trailer ufficiale:

Ed ecco invece il primo poster ufficiale:

Grazie a Disney Gallery: The Mandalorian, il produttore esecutivo Jon Favreau invita il cast e la troupe a condividere con il pubblico uno sguardo inedito sulla realizzazione della serie che è diventata in breve tempo un fenomeno della cultura pop, dopo la sua uscita a novembre negli Stati Uniti e dallo scorso marzo anche in Italia. Disney Gallery: The Mandalorian è una serie documentario suddivisa in otto episodi che svela i retroscena di The Mandalorian e fa il suo debutto nel giorno in cui i fan di tutto il mondo celebrano l’intera galassia di Star Wars. Ogni capitolo esplora un diverso aspetto della prima serie televisiva live action ambientata nella galassia di Guerre Stellari, attraverso interviste, scene inedite e tavole rotonde presentate dallo stesso Jon Favreau.

La serie andrà in onda su Disney+ e ogni venerdì sarà disponibile un episodio nuovo.