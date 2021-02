Disney+: tutte le novità di marzo 2021

Disney+ continua a offrire nuovi prodotti originali anche per questo marzo 2021 e tra gli arrivi principali non possiamo non citare il nuovo film d’animazione Raya e l’ultimo drago e la nuova serie tv Marvel dedicata ai personaggi Falcon\Sam Wilson e Bucky\Soldato d’Inverno The Falcon and The Winter Soldier. Vediamo insieme, dunque, tutte le novità in arrivo su Disney+ a marzo considerando che da oggi, 23 febbraio 2021, il canale Star è ufficialmente arrivato nella piattaforma di streaming di Disney.

Su Disney+ potete vedere questi e tantissimi altri contenuti. Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ sia con abbonamento mensile sia annuale scontato potete utilizzare questo link.

Raya e l’ultimo drago

Uscita: 5 marzo in accesso VIP

Il nuovo lungometraggio di animazione della Disney, dopo un 2020 in cui erano usciti i film Pixar Soul e Onward. In seguito alla strategia usata per il film live action su Mulan, anche l’ultimo classico Disney uscirà con la stessa modalità: prima l’accesso vip a pagamento e dopo alcuni mesi arriverà in streaming gratuito.

Ambientato nella leggendaria terra di Kumandra (ispirata ai paesi del sud est asiatico come Vietnam e Cambogia), Raya è una giovane principessa guerriera con un solo compito. Si tratta di trovare l’ultimo drago per salvare il suo mondo da una minaccia oscura. Aiutata dal suo animale domestico (una specie immaginaria ibrida tra orso e porcellino di terra), Raya partirà in un lungo viaggio che le permetterà di maturare.

Marvel Studios Assembled – The making of WandaVision

Uscita: 12 marzo

Elizabeth Olsen, Paul Bettany e il team creativo di WandaVision invitano gli spettatori dietro la quinte di questa innovativa serie di speciali in stile documentario, per scoprire come il concetto sorprendente della produzione ha preso forma ispirandosi alle sitcom classiche.

La mia sfida: cambiare il mondo

Uscita: 12 marzo

Dopo il successo di Science Fair, National Geographic Documentary Films e i registi Cristina Costantini e Darren Foster uniscono le forze ancora una volta.

Santosh (Nepal), Alondra (Portorico), Henry (Kenya), Jason (Grecia) e Daniela (Venezuela) racconteranno le loro storie di povertà e difficoltà economiche per arrivare alla nascita delle loro attività economiche e imprenditoriali che saranno premiate a Macao al Global Student Entrepeneur Awards.

The Falcon and The Winter Soldier

Uscita: 19 marzo

Nuova serie tv Marvel diretta da Kari Skogland e interpretata da Anthony Mackie (Sam Wilson ovvero The Falcon) e Sebastian Stan (Bucky Barnes nonché The Winter Soldier). Dopo gli avvenimenti di Avengers Endgame, Captain America ha abbandonato il suo scudo ritirandosi in vita privata. Adesso il mondo rischia una duplice minaccia.

Da un lato i Flag Smasher, un gruppo di terroristi anarchici che hanno intenzione di portare il caos nel mondo, e dall’altro il ritorno del Baron Zemo, capo della società HYDRA. Così Falcon e Soldato d’Inverno dovranno allearsi per fondare una nuova squadra assieme all’ex-agente dello SHIELD Sharon Carter e l’arrivo di un nuovo super-eroe US Agent.

Stoffa da campioni: cambio di gioco

Uscita: 26 marzo

Una serie tv ispirata alla trilogia anni ’90 di film per ragazzi Mighty Ducks. In questa serie rivediamo l’allenatore di hockey Gordon Bombay, nuovamente interpretato da Emilio Estevez. Nel cast anche Lauren Graham, celebre per il ruolo di Lorelai Gilmore in Una mamma per amica.

Le altre serie che proseguono su Disney+

Tra i titoli di serie tv che continueranno a uscire con nuovi episodi nel mese di marzo, si segnalano: WandaVision, che il 5 marzo avrà la sua puntata finale; Marvel Studios Legends, con l’uscita degli episodi 3, 4, 5, e 6; e Pixar – Dietro le quinte, con i nuovi appuntamenti in uscita dal 26 marzo.

Speciale Festa della Donna su Disney+

L’8 marzo, in occasione della Festa della Donna, su Disney+ saranno visibili in streaming molti film dedicati all’emancipazione femminile e alla parità di genere. L’elenco comprende: Amelia Earhart – Una vita in volo; Dalle 9 alle 5… orario continuato; Il diavolo veste Prada; Jane; La battaglia dei sessi; Mulan; Oceania; Queen of Katwe; Ribelle – The brave; Una donna in carriera.

Tutte le novità di Star

In streaming dal 4 marzo

Dollface (Star Original)

In streaming dal 5 marzo

La favorita

Grand Budapest Hotel

Wild

Sideways – In viaggio con Jack

In streaming dal 12 marzo

Filthy Rich – Ricchi e colpevoli (Star Original)

Quantico (tutte le stagioni)

The Catch (tutte le stagioni)

In streaming dal 19 marzo

Next (Star Original)

The Resident (prime tre stagioni)

Conan il barbaro

Il braccio violento della legge

Copia originale

In streaming dal 26 marzo

L’amore ai tempi del Corona (Star Original)

Genius: Einstein

Genius: Picasso

Il cigno nero

Romeo + Giulietta di William Shakespeare

Air Force One