Doctor Who: Neil Gaiman vorrebbe scrivere un nuovo episodio

Neil Gaiman vorrebbe tornare a scrivere degli episodi per la serie televisiva britannica Doctor Who. L’autore del romanzo American Gods ha già collaborato con lo show televisivo in passato, scrivendo gli episodi La Moglie del Dottore (quarta puntata della sesta serie) e Incubo Cyberman (dodicesimo episodio della settima stagione). Entrambe queste storie vedevano come protagonista l’Undicesimo Dottore interpretato da Matt Smith.

In aggiunta a questo, durante la pandemia di covid-19, Neil Gaiman ha scritto un breve episodio per il serial su YouTube dal titolo Doctor Who: lockdown dal titolo La Storia di Rory, in riferimento agli amatissimi companion dell’Undicesimo Dottore, Rory e Amy. Adesso, però, vorrebbe scrivere una puntata costruita ad hoc per Jodie Whittaker.

“Tutto quello che si realizza attorno alla figura del Dottore è qualcosa che parla di tempo. Amo il Dottore. Penso che Jodie Whittaker sia un Dottore favoloso. D’altro canto amerei scrivere per lei, anche se avrei davvero tanto voluto scrivere qualcosa per Peter Capaldi, cosa che non è stata possibile realizzare perché durante gli anni in cui Capaldi era il Dottore stavo scrivendo e realizzando Good Omens. Per questo vorrei scrivere per Jodie e se non sarà per lei, magari potrei scrivere per il prossimo Dottore”, ha dichiarato Gaiman su DigitalSpy (potete leggere l’articolo completo a questo link).

Non è la prima volta che Gaiman si lascia andare a dichiarazioni così aperte sulla volontà di lavorare ancora per il serial della BBC. Nel 2018, infatti, disse che il suo DNA era composto da T.A.R.D.I.S. e che gli sarebbe davvero piaciuto scrivere ancora per il programma e soprattutto per Jodie Whittaker. Sempre su DigitalSpy, lo scrittore ha detto di aver gradito molto il suo coinvolgimento, durante il lockdown, per alcuni piccoli progetti web e social. Uno è stato una discussione su Twitter sull’episodio La Moglie del Dottore, l’altro, appunto, la realizzazione del brevissimo episodio su Rory che trovate nel link qui sotto.

Staremo a vedere cosa succederà e se la BBC avrà intenzione di realizzare il desiderio di Neil Gaiman. D’altro canto, come dire di no a un grande scrittore che ha reso le sue due puntate così emblematiche e impresse nella memoria dei fan del Dottore!